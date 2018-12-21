Исследование: работники стали более требовательными в отношении работодателей

По словам старшего аналитика Эстонского центра прикладных исследований CentAR Янно Ярве, интересно, что оценки руководителей в отношении управления упали даже больше, чем у тех работников, кто сам не занимается управлением. При этом аналитик отметил, что оценки работников публичного сектора в отношении непосредственного управления всё же немного выше по сравнению с частным сектором.

”Непосредственный руководитель должен быть практически доверенным лицом в отношении работников своего отдела и посредником в общении с начальством. Такую двустороннюю роль выполнять не так-то просто”, — признался Ярве. По его словам, для работников становится всё важнее, чтобы им доверяли в выполнении рабочих обязанностей, и чтобы никто не стоял ”над душой”, постоянно проверяя работу. При этом весьма ценится умение руководителя решать возникшие в рабочем коллективе конфликты и предоставлять работникам обратную связь, которая помогает расти в профессиональном плане.

От руководителя высшего звена, по словам Ярве, ожидают четкого понимания общего направления движения организации и целей на будущее. ”Руководители, которые либо не имеют ясной картины о повседневной работе своего предприятия, либо не способны продать это своим работникам, не вызывают к себе доверия. Работников вдохновляет, если их руководитель требует не только результатов, но и способен разъяснить, почему эти результаты необходимы, и какое значение имеет общий вклад всех работников”, — сказал Ярве.