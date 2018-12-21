21.12.2018, 17:00

Исследование: работники стали более требовательными в отношении работодателей


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TöötajadFoto: Kamran Jebreili, AP/Scanpix

На фоне недавно разразившихся в общественности скандалов касательно стилей управления, следует признать, что за последние три года значительно снизилась удовлетворенность работников руководителями учреждения, говорится в пресс-сообщении Эстонского центра прикладных исследований CentAR.

По словам старшего аналитика Эстонского центра прикладных исследований CentAR Янно Ярве, интересно, что оценки руководителей в отношении управления упали даже больше, чем у тех работников, кто сам не занимается управлением. При этом аналитик отметил, что оценки работников публичного сектора в отношении непосредственного управления всё же немного выше по сравнению с частным сектором.

”Непосредственный руководитель должен быть практически доверенным лицом в отношении работников своего отдела и посредником в общении с начальством. Такую двустороннюю роль выполнять не так-то просто”, — признался Ярве. По его словам, для работников становится всё важнее, чтобы им доверяли в выполнении рабочих обязанностей, и чтобы никто не стоял ”над душой”, постоянно проверяя работу. При этом весьма ценится умение руководителя решать возникшие в рабочем коллективе конфликты и предоставлять работникам обратную связь, которая помогает расти в профессиональном плане.

От руководителя высшего звена, по словам Ярве, ожидают четкого понимания общего направления движения организации и целей на будущее. ”Руководители, которые либо не имеют ясной картины о повседневной работе своего предприятия, либо не способны продать это своим работникам, не вызывают к себе доверия. Работников вдохновляет, если их руководитель требует не только результатов, но и способен разъяснить, почему эти результаты необходимы, и какое значение имеет общий вклад всех работников”, — сказал Ярве.

Многозначителен также тот факт, что и к руководителям высшего звена, и к непосредственным начальникам благосклоннее всего относятся работники, относительно недолго работающие на предприятии. ”Чем выше стаж, тем критичнее становятся оценки”, — сказал Ярве.

Центр прикладных исследований CentAR провел онлайн-опрос, в ходе которого были опрошены 4375 служащих публичного сектора, и сопоставил результаты со мнением 500 работников частного сектора. В общей сложности были собраны ответы по 18 разным тематическим направлениям. Например, респондентов попросили оценить свою удовлетворенность рабочим коллективом и своим руководителем, возможностями развития и карьерного роста, заработной платой и рабочей нагрузкой

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