Исследование: работники предпочитают более гибкое начало и окончание рабочего дня

С годами возросло желание людей работать удаленно, но возможности для такой организации работы не соответствуют спросу, следует из сборника статей, подготовленного на основе проведенного Министерством социальных дел и департаментом статистики общереспубликанского исследования трудовой жизни.

С годами несколько выросла свобода работников принимать решения по организации собственной работы. Больше всего изменилась возможность работников выбирать время для начала и окончания рабочего дня, с 23% работников в 2009 г. до 35% в 2015 г. Также выросло число тех работников, которые хотели бы самостоятельно выбирать время для начала и окончания рабочего дня.

В ходе исследования выяснилось, что с годами выросло число людей, желающих работать удаленно, но возможности такой организации труда не соответствуют спросу. За шесть лет не выросла доля работающих удаленно работников, в то время как среди не работавших удаленно работников вдвое увеличилась доля работников, предпочитающих по меньшей мере частичную удаленную работу (с 18% до 34%).

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, работа будущего на самом деле уже здесь. «Работники ожидают большей гибкости, и важно не число проведенных на рабочем месте и отработанных часов, а добавочная стоимость, достигнутая в результате отработанного времени. Эстония является лидером по числу отработанных часов именно из-за редкости работы с частичной нагрузкой. Работодатели должны предлагать более гибкие возможности для работы, что позволит работать и тем людям, которые не хотят работать с полной нагрузкой. Это значительно увеличит предложение рабочей силы», – сказал Осиновский.

Результаты исследования трудовой жизни подтверждают результаты прежних исследований: в Эстонии непопулярно участие в профсоюзном движении, и с годами число членов профсоюза сокращается. В сравнении с 2009 г. число входящих в профсоюз работников снизилось с 11% до 7%. Также достаточно редким остается информирование работников на темы коллективных переговоров. Тогда как 19% работников считало, что они работают на основе коллективного договора, то 28% не смогло дать ответа на вопрос, при этом значительно хуже были осведомлены работники в возрасте 15–29 лет.

Показатели членства в профсоюзах также ниже всего среди молодых работников. В 2015 г. лишь 2% работников в возрасте 15–29 лет входило в профсоюз, шесть лет назад этот показатель составил 5%. Хотя возможно, что молодые работники проявят интерес к вступлению в профсоюз позже, такие результаты все же могут послужить причиной того, что распространенность коллективных переговоров в Эстонии будет снижаться и в будущем.

В 2015 г. как работодатели, так и работники оценивали ситуацию со здравоохранением в организациях Эстонии несколько критичнее, чем в 2009 г. 15% работников в течение последних 12 месяцев испытывали вызванные работой или усугубившиеся из-за работы проблемы со здоровьем, также распространены связанные с работой проблемы психологического характера. Выяснилось, что почти 22% работников столкнулись с физическим или психическим истощением, вызванным напряжением на работе. Почти 16% работников испытывали стресс из-за напряжения на работе.

Все статьи сборника опираются на общереспубликанское исследование трудовой жизни Департамента статистики, проведенное в 2015 г. во второй раз. Первое схожее исследование было проведено в 2009 г. В рамках исследования были опрошены как работники, так и работодатели в организациях с по меньшей мере пятью работниками. В 2015 г. в опросе в рамках исследования приняло участие 4778 работников и 848 работодателей.