Исследование: работа в публичном секторе считается целенаправленной и развивающей

”В большинстве своем работники хотят, чтобы их работа имела более масштабную цель или влияние. Разумеется, в государственном секторе в большей степени проявляется связь повседневной работы с функционированием общества. В частном секторе, где отличные результаты предприятия выражаются преимущественно в высоких оборотах и более существенной прибыли, приходится прикладывать больше усилий во имя того, чтобы экономические показатели интерпретировались в ценности, действительно направленные на благо общества”, — сказал старший аналитик CentAR Янно Ярве.

Осмысленность выполняемой работы приобретает всё большую важность именно для молодежи. ”Молодые люди, которые сегодня выходят на рынок труда, всё чаще ищут работу с более глубокой целью, и при ее наличии порой готовы работать даже за чуть меньшую заработную плату”, — сказал Ярве.

По словам старшего аналитика CentAR, служащие публичного сектора видят в своей работе больше возможностей для развития — вызовы, возможности приобрести в ходе работы новые навыки и знания, а также применять их на практике.

”В этом смысле общественный сектор обладает некоторыми преимуществами, которые можно использовать при найме работников: осмысленная работа и отличные возможности для развития — это отличный посыл. Чтобы быть более привлекательным в глазах талантливых работников, таких посылов, без сомнений, должно быть больше”, — порекомендовал Янно Ярве.