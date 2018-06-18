Исследование: пять европейских стран планируют срочно нанимать работников

Из привлекательных для жителей Эстонии рынков труда в настоящее время наибольшим оптимизмом отличаются Финляндия (12% работодателей, это наиболее высокий показатель за 6 лет) и Австралия (10%). Вместе с тем, планы работодателей Швеции, Великобритании и Ирландии остаются скромнее (до 5%).

В Финляндии наибольшая потребность в работниках отмечается в отелях, ресторанах, в промышленности и в сфере финансового посредничества. Больше всего рабочих мест предлагают в западной Финляндии. Молодым людям, которые хотят испытать себя в Австралии, стоит, прежде всего, рассмотреть сектора обслуживания и транспорта. Больше всего рабочих мест могут предложить регионы Сиднея и Мельбурна в юго-восточной Австралии.

”С одной стороны, результаты исследования отражают оптимизм предприятий и успешное развитие экономики, а с другой — всё заметнее углубляющийся кризис рабочей силы. Люди в мире, конечно, не кончаются, но вот характер работы и навыки людей больше не совпадают, — прокомментировал происходящее на рынке труда исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Аналогичная ситуация наблюдается и в Эстонии: существуют сотни вакантных рабочих мест и сотни безработных. Совпадение тут не достигается по разным причинам: или не хватает навыков, или рабочее место находится слишком далеко от человека. Обе эти большие проблемы требуют немедленного внимания со стороны государства и бизнеса, поскольку время только усугубляет трудности”.

Manpower Employment Outlook Survey — это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup — это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 14 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.