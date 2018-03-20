Исследование: промышленные предприятия планируют изменить свои бизнес-модели

Свежее исследование промышленных предприятий, которое провёл Swedbank, показало, что ожидания на этот год положительные. 85% предприятий прогнозируют рост или сохранение рентабельности. Рост оборота прогнозируют семь из десяти предприятий.

Так, увеличения доходов от продаж ожидает и AS Harju Elekter, где сегодня были представлены результаты исследования. По словам председателя правления предприятия Андреса Алликмяэ, подтверждением таких ожиданий являются крупные договоры, которые за последние годы концерн заключил с электросетями Северных стран, а также покупка новых предприятий в Финляндии и Швеции.

По словам руководителя отдела промышленных предприятий Swedbank Рауля Кирсимяэ, реализации планов развития предприятий способствует, прежде всего, хорошее состояние наших экспортных рынков. В этом году экономический рост планируется на всех наших основных целевых рынках. Итоги исследования можно посмотреть здесь.

„В прошлом году Финляндия вновь стала важным экспортным партнёром, но предприятия активно работают и с новыми рынками. Наибольшее внимание среди новых рынков уделяется Швеции (39% предприятий) и Норвегия (25% предприятий)”, — говорит Кирсимяэ. По его словам, уже третий год в качестве важного рынка рассматривается и Германия, куда планируют войти со своей продукцией примерно четверть предприятий, участвовавших в исследовании. Заметно возрос интерес также к экспорту в Латвию и Литву.

Дефицит рабочей силы

В ходе исследования выявилось также немало узких мест. В обстановке, когда треть предприятий планируют увеличить число работников, развитие более половины предприятий тормозится из-за нехватки рабочих рук. При этом в первую очередь на предприятиях не хватает специалистов.

„В качестве решения предлагается ввозить работников из-за рубежа. Доля использования таких работников на предприятиях Эстонии выросла. В условиях растущего дефицита рабсилы предприятия повышают зарплату. В среднем зарплаты планируется повысить на 4,9%”, — добавил Кирсимяэ.

В инвестициях предприятий также наблюдается любопытная динамика — если в среднем по промышленности инвестиции предприятий планируется увеличить на 9%, то малые предприятия планируют рост инвестиций на небывалые 17%. В центре внимания при этом — наращивание эффективности (59%) разработка продукции (20%). Главный же сдерживающий инвестиции фактор — неуверенность в отношении экономической среды, о которой говорили 42% предприятий, прогнозирующих снижение инвестиций.

Откладывание же инвестирования в разработки новых продуктов и в повышение эффективности представляет серьёзную опасность для предприятий. Растущие затраты и конкуренция снижают инвестиционный потенциал предприятия, поэтому важно не откладывать инвестиции, повышающие продуктивность. В пользу инвестирования говорит положительная ситуация в экономике на наших целевых рынках и сохранение низких процентных ставок по банковским кредитам. Это сокращает сроки окупаемости проектов.

Автоматизация и внедрение цифровых технологий

В долгосрочных планах предприниматели видят важные изменения предпочтений в конкуренции, когда в дополнение к скорости приобретает всё большую важность наличие уникального продукта и эффективность. Очень важными предприниматели считают автоматизацию и внедрение цифровых технологий. Этот подход занимает центральное место во всех отраслях промышленности. Для того чтобы соответствовать потребностям промышленных предприятий, Swedbank также планирует больше фокусироваться на финансировании цифровых и интеллектуальных активов.

Предприниматели подчеркнули также, что расширяется сотрудничество с научными учреждениями. Подобный опыт имели более четверти промышленных предприятий. В то же время предприниматели указали на то обстоятельство, что сотрудничество тормозится излишне академическим подходом и отсутствием необходимых предприятиям компетенций.

Swedbank организует исследования промышленных предприятий уже седьмой год. В этом году в исследовании участвовали 305 промышленных предприятий с общим оборотом 3,2 миллиарда евро и с общим числом работников 24 600 человек.