Исследование: предприимчивости молодежи препятствует недостаточный объем учебной программы

Согласно результатам свежего международного исследования Junior Achievement (JA), влияние предлагаемого эстонскими школами обучения предпринимательству незначительно, если объем программы составляет менее 100 часов.

При этом основные препятствия для обеспечения достаточно углубленного образования включают недостаточное финансирование и слабую связь с другими предметами, значится в пресс-релизе.

Опубликованные сегодня результаты свежего исследования показали, что обучение предпринимательству в школах играет крайне важную роль, однако программа не оказывает существенного влияния на знания молодых людей и на их выбор, если ее объем составляет менее 100 часов. ”Важный вывод, который позволяет сделать исследование, заключается в том, что влияние программы ученических фирм будет заметным только, если ученики станут уделять этому не менее 100 часов. Меньшая нагрузка означает, что ученики просто ничему не учатся. Активные участники позитивно настроены в части создания собственного предприятия, и умеют более эффективно применять свои идеи и действия в повседневной жизни”, — прокомментировала исполнительный директор JA Europe Кэролайн Дженнер на мероприятии, посвященному обнародованию результатов исследования.

Дженнер добавила, что в странах, где программа обучения предпринимательству включена в учебную программу, знания распространяются и применяются на практике значительно быстрее. ”Эстония — одна из наиболее прогрессивных европейских стран в плане реализации программы. Один из ключей к успеху — привлечение предпринимателей к программе и значение, которое придают ей руководство школ и государство”.

По словам директора JA Eesti Эпп Водья, эстонские школы открыты к внедрению обучения предпринимательству. ”Учителя, родители и ученики единогласно соглашаются с тем, что предпринимательство и программа ученических фирм — важная часть учебной программы. Не хватает главным образом денежных средств и связности темы предпринимательства с другими изучаемыми предметами”, — отметила Водья.

”Поступившая от эстонских учителей информация показывает, что более эффективная интегрированность обучения предпринимательству в учебную программу способствовала бы ее большей эффективности. Учителя из Эстонии и других стран отмечают, что государству следует изыскать возможности подготовки учителей предпринимательства в высших учебных заведениях, — сказала Эпп Водья. — Энтузиазм и знания учителя играют решающую роль в реализации программы”.

”Пример учителей, фундаментальность обучения и отработка практических навыков уже показали прекрасные результаты. Отлично показала себя лучшая эстонская ученическая фирма 2017 года Festera. Лучшей ученической фирмой в Европе была названа именно фирма, основанная молодежью из Эстонии”, — добавила директор JA Eesti.

Исследование проводилось по заказу Junior Achievement Europe в период с 2015 по 2017 годы. В исследовании приняли участие пять стран — Эстония, Бельгия, Латвия, Финляндия и Италия. От Эстонии участие в исследовании принимали Таллиннская 21-я школа, Выруская гимназия, Курессаареская профессиональная школа и Ида-Вируский центр профессионального образования.

Исследование было проведено в рамках проекта Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) организации ENRI (Eastern Norway Research Institute). Результаты исследования были обнародованы сегодня в Таллинне на конференции по образованию в области предпринимательства.

Конференция по образованию в области предпринимательства проходит в Таллинне с 16 по 17 ноября. В конференции примут участие более 100 экспертов, определяющих политику лиц, чиновников и предпринимателей из европейских стран. В первый день конференции с докладами выступили министр образования Майлис Репс, исполнительный директор JA Europe Кэролайн Дженнер, директор JA Eesti Эпп Водья и учащиеся Таллиннской 21-й школы.