Исследование: потребление алкоголя снижается уже четвертый год подряд

В 2016 году жители Эстонии потребили в среднем 9,9 литров абсолютного алкоголя из расчета на одного совершеннолетнего, что на 6% меньше по сравнению с 2015 годом, передает Министерство социальных дел.

Потребление алкоголя снижается уже четвертый год подряд, следует из проведенного Эстонским институтом конъектуры по заказу Министерства социальных дел исследования ”Эстонский рынок алкоголя, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2016 году”.

”В прошлом году снизилось потребление большинства видов напитков, больше всего сократилось потребление крепкого алкоголя и легких смешанных напитков”, — сказала директор Института конъектуры Марье Йосинг. ”Снижению потребления алкоголя способствовал рост розничных цен, составивший в 2016 г. 6,7%, поскольку потребление зависит в основном от уровня цен. Конечно, свою роль сыграли и развернувшаяся в обществе дискуссия на тему политики в области алкоголя, более здоровый образ жизни и изменение установок в обществе”.

В 2016 году жители Эстонии потребили в среднем 9,9 литров (-0,6 литров) абсолютного алкоголя из расчета на одного совершеннолетнего (в возрасте 15+). Из этого крепкий алкоголь, в т.ч. водка составил 3,6 литров, пиво — 4,2 литра, вино из винограда 1,6 литра и другие легкие алкогольные напитки 0,5 литра. Больше всего за два года сократилось потребление крепкого алкоголя (5%) и водки (13%). Показатели потребления пива за год снизились на 3%.

При этом, алкоголь по-прежнему очень легко доступен, а число разрешений на продажу алкоголя растет. По состоянию на начало мая 2017 года число действующих разрешений выросло до 7850 по сравнению с 7296 разрешениями в 2015 году (+7,6%). Появились закупки в Латвии, которые добавили показателям потребления алкоголя в прошлом году 0,8 литров абсолютного алкоголя на одного совершеннолетнего.

По словам вице-канцлера министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе, нам еще далеко до поставленных целей и причиняемый алкоголем вред здоровью по-прежнему остается большой проблемой в Эстонии.

”9,9 литров алкоголя на одного совершеннолетнего — это уровень, при котором вызванный алкоголем вред здоровью все еще превышает доходы от алкогольной индустрии”, — сказала Йессе. ”Поэтому мы должны продолжать внедрение комплексных мер для снижения вреда от алкоголя, как повышая осведомленность людей и меняя их установки, так и ограничивая доступность алкоголя и рекламы, а также повышая возможности лечения для тех, кто нуждается в этом”.

В условиях снижающегося потребления отношение жителей Эстонии к потреблению алкоголя стало более терпимым, хотя большинство по-прежнему поддерживает ограничения в алкогольной политике. 70% респондентов считает, что жителям Эстонии следует сокращать потребление алкоголя. Среди связанных с алкоголем проблем, наиболее важными была признаны проблемы управления транспортным средством в нетрезвом виде, домашнее насилие, а также потребление алкоголя детьми и молодежью.

”По оценке респондентов, снижению потребления алкоголя больше всего могут поспособствовать сами люди. Изменению поведения может способствовать пресса и разумная государственная политики в области алкоголя”, — сказала Йосинг.

За год не смягчилось отношение людей к необходимости ограничений на рекламу. Большинство жителей Эстонии (до 77%) поддерживает запрет уличной рекламы алкоголя, а также запрет рекламы по радио, телевидению, в интернете, в социальных сетях и в печатной прессе.

Также люди поддерживают ограничение доступности алкоголя. 74% респондентов поддерживают запрет на продажу алкоголя в магазинах, не являющихся алкогольными или продуктовыми магазинами, а 71% опрошенных поддерживает продажу алкоголя в специальные алкогольные отделы магазина.

Рийгикогу продолжит рассматривать ужесточающий алкогольную политику и одобренный правительством 26 января законопроект об изменении законов об алкоголе и рекламе по окончании обязательного периода оповещения других стран-членов Европейского союза 31 июля.