Исследование: после выхода на пенсию люди в Эстонии по-прежнему надеются на недвижимость и помощь детей

Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показало что значительная доля жителей Эстонии не могут оценить, каким станет их доход после выхода на пенсию и многие по-прежнему возлагают надежды на приобретённую недвижимость и на помощь детей.

Многие осознают, что пенсии будут небольшими, но конкретных шагов для обеспечения будущего пока не предпринимают. Каждый четвёртый респондент не мог оценить, каков будет его доход после выхода на пенсию.

„И хотя уровень осведомлённости среди более молодых людей был ниже, удивил тот факт, что даже среди людей в возрасте 50+ каждый третий из ответивших на вопросы не мог оценить, какова будет его пенсия,” — сказала руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк. Она считает, что здесь мы имеем дело с крайне тревожным явлением. „Для сохранения ныне существующего стандарта жизни после выхода на пенсию II ступени будет недостаточно. Но если начинать предпринимать дополнительные шаги слишком поздно, то накоплений будет недостаточно, поскольку период накопления будет слишком коротким.”

К положительным моментам можно отнести тот факт, что реалистичную оценку пенсионным ожиданиям дали 45% ответивших. Они считают, что их пенсия будет составлять менее 50% предпенсионного дохода.

Более чем половина ответивших присоединились ко II пенсионной ступени. Каждый пятый респондент хоть и задумывался о необходимости дополнительно копить на пенсию, но пока ничего для этого не сделал. „Подобный опрос проводился и три года назад. За это время немного выросло число тех, кто понимают необходимость дополнительного накопления, но конкретных шагов для этого еще не предприняли. Позитивные сдвиги особенно заметны среди молодежи. О дополнительном накоплении в возрастной группе от 18 до 24 лет думает 41%,” — отметила Пейк.

По-прежнему многие надеются в будущем в своих детей (19%) и приобретенную недвижимость (14%). Взносы в III ступень делают лишь 13% ответивших. „Нередко инвестицией в недвижимость люди считают и покупку собственного жилья, которое им понадобится и в будущем,” — пояснила Пейк и добавила, что всё же было бы хорошо, если бы у людей выработалась привычка регулярно делать пенсионные накопления, например, делая взносы в III ступень.

Исследование по заказу Swedbank провела фирма Turu-uuringute AS. Всего было опрошено 954 жителя Эстонии старше 18 лет.

