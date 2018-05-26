26.05.2018, 21:36

Исследование: половина жителей Эстонии месяцами копят на отпуск

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rus.delfi.ee
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Pärnu rand
Foto: Ago Tammik

Почти половина жителей Эстонии откладывают деньги на отпуск в течение нескольких месяцев, и для них отпуск, прежде всего, означает посещение какого-либо иностранного государства, показал проведённый по заказу Института финансов Swedbank опрос.

У каждого третьего жителя Эстонии накопление денег на отпуск занимает минимум полгода. Каждый пятый начинает откладывать за один — пять месяцев до начала отпуска. Раньше всего начинают планировать отпускные расходы люди в возрасте от 50 до 74 лет, сообщает пресс-служба банка.

Более трети жителей вообще не откладывают деньги на отпуск, покрывая отпускные траты из текущих доходов. Это, в большинстве своём, люди с более крупными доходами, у которых ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 800 евро.

"Жители Эстонии предпочитают отдыхать за рубежом, у моря или в деревне. Если у трети населения во время отпуска расходы остаются на повседневном уровне, то примерно половина ответивших тратят в отпуске в несколько раз больше, чем в обычное время. Каждый третий житель во время отпуска тратит в два раза больше, чем обычно, а каждый десятый даже в четыре раза больше, чем в повседневной жизни. В большинстве своём это люди с большими доходами и более молодые люди”, — прокомментировала результаты опроса руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

По статистике Банка Эстонии, жители нашей страны в 2017 году посетили другие страны 3,7 миллиона раз, то есть на 5% больше, чем в 2016 году. Побывавшие за рубежом жители Эстонии потратили там в 2017 году 800 миллионов евро, то есть на 50 миллионов евро больше, чем годом ранее.

Опрос Института финансов показал, что отдыхать за рубежом предпочитают молодые люди в возрасте до 24 лет и семьи с высокими доходами. В деревне предпочитают отдыхать люди в возрасте 25-56 лет и семьи с небольшим доходом.

Большинство жителей Эстонии не уезжают в отпуск и не тратят много на отдых, если кому-нибудь должны, имеют неоплаченные счета за коммунальные услуги или долги по кредитной карточке.

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"При сравнении с другими странами Балтии бросается в глаза, что жители нашей страны тратят во время отпуска значительно меньше, чем жители Литвы и Латвии, если сравнивать отпускные траты с повседневными расходами. Кроме того, копить на отпуск жители Эстонии начинают на несколько месяцев раньше, чем жители других Балтийских стран”, — сказала Кати Воометс.

Исследование проведено фирмой Kantar Emor в мае этого года по заказу Института финансов Swedbank. Опрошено по телефону было в общей сложности 550 жителей в возрасте 16 лет и старше.

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