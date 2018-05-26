Исследование: половина жителей Эстонии месяцами копят на отпуск

Почти половина жителей Эстонии откладывают деньги на отпуск в течение нескольких месяцев, и для них отпуск, прежде всего, означает посещение какого-либо иностранного государства, показал проведённый по заказу Института финансов Swedbank опрос.

У каждого третьего жителя Эстонии накопление денег на отпуск занимает минимум полгода. Каждый пятый начинает откладывать за один — пять месяцев до начала отпуска. Раньше всего начинают планировать отпускные расходы люди в возрасте от 50 до 74 лет, сообщает пресс-служба банка.

Более трети жителей вообще не откладывают деньги на отпуск, покрывая отпускные траты из текущих доходов. Это, в большинстве своём, люди с более крупными доходами, у которых ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 800 евро.

"Жители Эстонии предпочитают отдыхать за рубежом, у моря или в деревне. Если у трети населения во время отпуска расходы остаются на повседневном уровне, то примерно половина ответивших тратят в отпуске в несколько раз больше, чем в обычное время. Каждый третий житель во время отпуска тратит в два раза больше, чем обычно, а каждый десятый даже в четыре раза больше, чем в повседневной жизни. В большинстве своём это люди с большими доходами и более молодые люди”, — прокомментировала результаты опроса руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.