Согласно исследованию*, проведенному в ноябре 2016 года шведским брендом одежды Halens, большая часть жителей Эстонии регулярно совершают покупки в интернет-магазинах. Почти половина респондентов (46%) указала, что совершают покупки в онлайн-магазинах несколько раз в год, тогда как еще почти треть — 30% — хотя бы раз в месяц и даже чаще. Основная причина, почему жители Эстонии предпочитают онлайн-магазины — их круглосуточная доступность.

”48% опрошенных предпочитает интернет-магазины, поскольку там можно приобрести те же товары, что и в торговых центрах, но по более низкой цене, а 59% — поскольку онлайн шопинг доступен 24/7. Как оказалось, это одна из основных причин, почему жители Эстонии так охотно используют онлайн-среду. Однако есть и другие причины — к примеру, 43,5% жителей Эстонии высоко ценят тот факт, что им не надо тратить время на поездку в магазин, что актуально как для занятых горожан, так и для жителей небольших городков и деревень, которым на поездку в магазин порой необходимо потратить полдня или даже больше”, — рассказывает Светлана Элсон, управляющий директор Consortio Fashion Group Baltic.

Почти 2/5 респондентов (38%) предпочитают онлайн-магазины из-за комфортной доставки товаров. Эта тенденция объясняется тем, что 25% опрошенных регулярно приобретают бытовую и электротехнику в интернет-магазинах. ”Онлайн-магазины почти всегда доставляют товары прямо к дверям покупателя. Это крайне удобно, если вы стали счастливым обладателем стиральной машины или холодильника. Конечно, оффлайн-магазины тоже доставляют товары до дома, но в интернет-среде, как правило, удается сэкономить как на стоимости самого товара, так и на стоимости доставки”, — поясняет Элсон.

61% респондентов подтвердили, что они предпочитают покупать в Интернете одежду, 25% — регулярно приобретают в онлайн-магазинах обувь, а 17% — аксессуары. Однако есть ряд товаров, которые онлайн-шоперы никогда не приобретают в интернете: 60% опрошенных никогда не покупают в интернете еду, 29% — бытовые средства, а 20% — домашний текстиль.

* Опрос был проведен агентством A.W.Olsen&Partners по заказу шведского бренда Halens в ноябре 2016 года. В опросе участвовало 273 респондента.