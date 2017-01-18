Домашние хозяйства Литвы все еще тратят на основные товары меньше других жителей Балтийских стран, свидетельствует индекс домашних расходов, рассчитанный компанией Baltic Market Insights (Baltmi), пишет rus.delfi.lv.

Согласно индексу, в декабре прошлого года средние расходы одного домашнего хозяйства на продукты питания, напитки, непродовольственные товары, табачные изделия, медицинские товары, отдых и топливо в Литве составили 420,14 евро (на 15% больше, чем в ноябре), в Латвии — 422,79 евро (на 20% больше), в Эстонии — 535,44 евро (на 25,8% больше).

"Заметно, что литовцы постепенно начинают догонять латвийцев. Ранее разница между средними расходами была более заметна. Я склонен связывать это с тем, что средняя зарплата брутто в Литве приближается к латвийской после уплаты налогов и это, возможно, отражается в статистике. Похоже, что в этом году мы опередим латвийцев в статистике о средней зарплате", — сказал старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

По его словам, также не следует забывать о том, что в Латвии цены на основные продукты остаются более высокими, чем в Литве.

Согласно индексу, за одно посещение магазина литовцы на покупки тратят почти на 2 евро больше, чем латыши, однако все еще отстают от Эстонии.

По данным Baltmi, за один поход в магазин литовцы в декабре прошлого года тратили в среднем 13,04 евро, латвийцы — 11,19 евро, эстонцы — 15,66 евро. По сравнению с ноябрем эти суммы выросли соответственно на 10,8%, 9,5% и 14%.