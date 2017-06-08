Исследование: почти каждый второй житель Эстонии имеет дополнительный заработок

Свежее исследование Института частных финансов Swedbank показало, что 42% жителей Эстонии за последний год занимались подработкой в дополнение к основному заработку.

"По части дополнительных заработков мы находимся между Латвией и Литвой. Если в Литве дополнительный доход зарабатывали более половины жителей, то в Латвии — немногим более трети”, — комментирует результаты исследования директор Института частных финансов Swedbank Кати Воометс.

Во всех трех государствах каждый третий житель хотел бы в будущем зарабатывать добавок к основному доходу. "По части интереса к дополнительному заработку наиболее пассивны жители Эстонии, каждый шестой житель Эстонии в дополнительном заработке не заинтересован”, — добавила Воометс.

Самым популярным видом подработки в Эстонии, Латвии и Литве является оказание различных услуг — оформление веб-страниц, перевод текстов, исполнение музыки, фотографирование, выполнение работ по хозяйству (уборка, ремонтные работы, присмотр за детьми). В Литве одним из видов дополнительного заработка является продажа продуктов питания собственного изготовления или собранных даров природы.

"Наиболее распространенными причинами для дополнительного заработка во всех трёх странах были потребность в увеличении дохода, желание сделать более гибкими время и место работы, самореализация”, — сказала Воометс.

"Если в Эстонии в качестве главного препятствия для дополнительного заработка называют нехватку времени, то в Латвии и Литве на первом месте нечёткое законодательство, налоги и бюрократия”, — добавила она.

В Эстонии и Латвии дополнительному заработку уделяется в большинстве случаев до пяти часов в неделю, в Литве — от пяти до десяти часов в неделю. В Эстонии ежемесячный дополнительный заработок составлял по большей части 50-200 евро, в Латвии и Литве эта сумма, как правило, не превышала 50-100 евро в месяц.

Если смотреть по регионам, то в Северной Эстонии чаще всего источником дополнительного заработка является оказание различных услуг. В Западной Эстонии предпочтение отдаётся работам по хозяйству и продаже продукции собственного изготовления. В Центральной, Северо-Восточной и Южной Эстонии самой популярной подработкой является выполнение работ по хозяйству.

Исследование проведено центром SKDS в апреле этого года по заказу Института частных финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1010 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.