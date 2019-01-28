Исследование: почти четверть работников планируют в ближайшее время сменить работу

”Найти хорошую работу сейчас легче, чем когда бы то ни было, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Количество предложений о работе остается высоким и, если на нынешнем месте работы что-то не нравится, то предложить свою кандидатуру на новую должность отнимает всего пару минут по смартфону. Посещаемость портала поиска работы CVKeskus.ee показывает, что больше всего люди предлагают свою кандидатуру на новую должность в рабочие часы, — похоже, что окончательное решение о переходе на более подходящую работу принимается именно на работе”.

”Растущая конкуренция требует от работодателей более продуманного вербовочного процесса. При составлении текста предложения о работе нужно следить, чтобы использовались все нужные ключевые слова. В предложении о работе обязательно должен быть указан диапазон зарплаты, поскольку недавнее исследование показало, что недостаточная информация о зарплате является одной из причин, почему человек отказывается от интервью, — советует Хенри Аувяэрт. — Кроме того, интерес кандидатов по-прежнему подстегивают ключевые слова, связанные с гибкостью, например гибкое рабочее время и возможность время от времени работать дома”.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что наряду с размером зарплаты очень важно и то, за что зарплату платят и как это коммуницируется. ”Результаты исследования показывают, что, несмотря на улучшение уровня жизни и рост зарплат, удовлетворенность работников заработной платой не увеличилась, а, скорее, уменьшилась. Неудовлетворенность зарплатой часто отражает проблемы в повседневной организации труда и управлении, что является одной из важнейших причин смены работы”, — сказала Кадри Сеэдер.

Независимое Агентство по исследованию зарплат (www.palgainfo.ee) и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) опрашивает работодателей и работников два раза в год — весной и осенью. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.