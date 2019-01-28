28.01.2019, 09:40

Исследование: почти четверть работников планируют в ближайшее время сменить работу

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rus.delfi.ee
EST 1
1801773
фото иллюстративное

В результате проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования рынка труда, в котором участвовало 10 946 работников и соискателей работы, выяснилось, что почти каждый четвертый (24%) работник планирует в ближайшее время сменить работу. Для предложений о работе открыты 75% работников.


Вербовочная деятельность работодателей по-прежнему остается активной и потребность в дополнительной рабочей силе, похоже, не уменьшается. Почти половина (49%) работников получали через разные каналы приглашения на интервью. Чаще всего получали приглашения на интервью руководители и специалисты высшей квалификации. Проведенный осенью опрос работодателей также показал растущий спрос на рабочие руки — большая часть работодателей (70%) планировали в течение следующих шести месяцев нанять новых работников. Новые рабочие места планировали создать 39% организаций.

Хотя движение работников на рынке труда остается очень активным, готовность сменить работу за год несколько уменьшилась — если год назад не были заинтересованы в предложениях о работе 19% отвечавших, то сейчас их доля составляет немногим более четверти (26%). На лояльность работников, по всей видимости, во многом повлиял рост основных зарплат. Результаты исследования показывают, что выросли как основные зарплаты, так и удельный вес доплат в зарплате. Подобная тенденция ставит работодателей в еще более сложное положение — сохранение имеющихся работников и наем новых работников становятся все дороже. Представители более половины организаций в проведенном осенью исследовании отметили, что ситуация на рынке труда и отсутствие нужных рабочих рук больше всего влияют на их решения о пересмотре зарплат.

”Найти хорошую работу сейчас легче, чем когда бы то ни было, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Количество предложений о работе остается высоким и, если на нынешнем месте работы что-то не нравится, то предложить свою кандидатуру на новую должность отнимает всего пару минут по смартфону. Посещаемость портала поиска работы CVKeskus.ee показывает, что больше всего люди предлагают свою кандидатуру на новую должность в рабочие часы, — похоже, что окончательное решение о переходе на более подходящую работу принимается именно на работе”.

”Растущая конкуренция требует от работодателей более продуманного вербовочного процесса. При составлении текста предложения о работе нужно следить, чтобы использовались все нужные ключевые слова. В предложении о работе обязательно должен быть указан диапазон зарплаты, поскольку недавнее исследование показало, что недостаточная информация о зарплате является одной из причин, почему человек отказывается от интервью, — советует Хенри Аувяэрт. — Кроме того, интерес кандидатов по-прежнему подстегивают ключевые слова, связанные с гибкостью, например гибкое рабочее время и возможность время от времени работать дома”.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что наряду с размером зарплаты очень важно и то, за что зарплату платят и как это коммуницируется. ”Результаты исследования показывают, что, несмотря на улучшение уровня жизни и рост зарплат, удовлетворенность работников заработной платой не увеличилась, а, скорее, уменьшилась. Неудовлетворенность зарплатой часто отражает проблемы в повседневной организации труда и управлении, что является одной из важнейших причин смены работы”, — сказала Кадри Сеэдер.

Независимое Агентство по исследованию зарплат (www.palgainfo.ee) и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) опрашивает работодателей и работников два раза в год — весной и осенью. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.

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