Исследование: пищевая промышленность Эстонии взяла курс на здоровье

Оборот продаж хлебопекарных изделий в Эстонии уменьшился на 1,2% по сравнению с предыдущим периодом, как показывает свежее исследование рынка AC Nielsen (июнь 2016 — май 2017), значится в пресс-релизе.

Если в секторе традиционных хлебопекарных изделий наблюдался наибольший спад, то продажи хлебопекарных изделий с высокой добавленной стоимостью растут.

Больше всего сократился оборот продаж ржаного хлеба (-12%); также упали продажи пеклеванного хлеба (-10%) и традиционного белого хлеба (-6%). В то же время, год был успешным для хлебопекарных изделий с высокой добавленной стоимостью, в случае которых выросли продажи как пшеничных изделий с добавленной стоимостью (+13%), так и белого (+8%) и темного хлеба (+4%).

”Новые потоки потребительских тенденций можно обосновать по-разному. За уменьшением объема определенных долей рынка, несомненно, стоит постоянное сокращение населения; в то же время, потребительские привычки очень динамичны: число мелких семейных хозяйств и одиноких людей растет, направление уверенно определяют здоровое питание и продукты с добавленной стоимостью. Это мегатренд как в нашем бизнесе, так и в других отраслях пищевой промышленности, и он четко отражается в тех выборах, которые делают покупатели”, — произнес директор по продажам Fazer Eesti Райн Пальмисте.

Что касается предпочтения здоровых продуктов, эстонцы уверенно занимают лидерскую позицию во всей Прибалтике, поскольку хлебопекарные изделия с добавленной стоимостью составляют целых 54% от оборота продаж всего хлебопекарного рынка.

”Наш потребитель требователен и хочет видеть нечто большее, в том числе, в самых традиционных категориях продукции: интересные добавки, бо́льшую пользу для здоровья, новый метод приготовления. Вот и у нас основными ключевыми словами применительно к разработке и совершенствованию продукции являются ”польза для здоровья” и ”инновация”, а одной из основных целей — расширение ассортимента продукции с повышенной добавленной стоимостью”, — сказал Пальмисте.

”Это своего рода миссия, и мы радуемся своим первым трудовым победам: недавно мы представили на рынке серию Juurika от Fazer, показатели продаж которой значительно превысили наши ожидания. В этом году продажи этой серии с января по май составили 37% от объема продаж новых хлебопекарных изделий, что означает очень хороший результат. В роли локомотива продаж по-прежнему выступает Keefirisai /хлеб на кефире/ от Fazer, а также белый хлеб Finest Maakodu от Fazer, который потребители приняли очень тепло”, — добавил директор по продажам Fazer Eesti.