Результаты проведенного среди пассажиров автобусов международного опроса, участие в котором приняли 7392 человека, в том числе и 2845 из Эстонии, показали, что в результате кампании “Пристегните ремни в автобусе!” число пристегивающихся пассажиров выросло в Эстонии на 10%.

Полиция, департамент шоссейных дорог, автобусные перевозчики Lux Express и Simple Express, а также Таллиннский автовокзал провели в ноябре совместную кампанию “Пристегните ремни в автобусе!”, которая призывала пассажиров использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. Если в октябре из 2222 опрошенных пассажиров из Эстонии ремни, по собственным словам, пристегивали всегда 49,7%, то результаты последовавшего за кампанией опроса, который был проведен в декабре, показали, что ремень пристегивают 54,9% опрошенных.

По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, результатом можно быть довольным. “Тысячи людей ежедневно доверяют нам свою жизнь и здоровье, и их безопасность является для нас приоритетом. Кроме профессионального водителя, технически исправного автобуса, соблюдения правил движения и соответствующих нормам дорог, важную роль в безопасности играет также и поведение самого пассажира. В случае дорожного происшествия пристегнутый ремень в значительной мере обеспечивает безопасность всех, кто находится в салоне автобуса”, - отметил Лыхмус и пообещал, что Lux Express продолжит и в дальнейшем заниматься повышением осведомленности пассажиров автобусов о необходимости использования ремней безопасности.

Кроме Эстонии, компания Lux Express опросила также пассажиров в Латвии, Литве, Польше и России. Общий рост использования ремней безопасности был не столь высок как в Эстонии, но тенденция к улучшению наблюдалась во всех странах. Если в октябре ремень всегда пристегивали 45,2% из 9902 опрошенных, то в декабре - 47,8% из 7392 респондентов.

Автобусный перевозчик Lux Express опросил почти 17400 пассажиров автобусов в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и России. Первый этап опроса был проведен в октябре, и за ним последовала продолжавшаяся в течение месяца кампания “Пристегните ремни в автобусе!”. Второй этап опроса был проведен в декабре по окончанию кампании. Пассажиров автобусов опрашивали во всех автобусах Lux Express как на международных, так и на внутригосударственных маршрутах.

Совместная кампания полиции, Департамента шоссейных дорог, автобусных перевозчиков Lux Express и Simple Express, а также Таллиннского автовокзала “Пристегните ремни в автобусе!” прошла в ноябре и обращала внимание пассажиров на необходимость использования ремней безопасности в междугородних автобусах.