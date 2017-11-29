Исследование: объем продаж новых планшетов и ноутбуков вырос на 14 %

По данным специализирующейся на проведении маркетинговых исследований фирмы GfK Retail & Technology розничный объем продаж ноутбуков и планшетов в Эстонии в октябре составил 4400 и 3600 штук соответственно, что в денежном выражении составляет 4,7 млн. евро. По сравнению с октябрем прошлого года объем продаж вырос на 14 %, значится в пресс-релизе.

Член правления Elisa Адрус Хииепуу отметил, что среди всех производителей планшетов самыми предпочитаемыми брендами из представленных в представительствах Elisa были модели Huawei, Lenovo, Apple и Samsung.

”Несомненно, самой популярной моделью в Elisa стала представленная в доступном ценовом диапазоне Huawei MediaPad T3 10, чья стойкость аккумулятора и мощный процессор особенно ценятся среди клиентов, которые используют планшет для просмотра видео и различных развлечений”, — сказал Хииепуу. Он добавил, что мобильный пользователь всегда сделает выбор в пользу планшета, а не ноутбука. ”Сегодняшние планшетные компьютеры — легкие и тонкие — вполне подходят для выполнения всех рабочих процессов”.

Наличие быстрого 4G интернета становится все более весомым аргументом для конечного пользователя при выборе планшета. Так, в октябре среди всех проданных в Эстонии устройств такого типа 75% поддерживали 4G. А, согласно статистике GfK, 82% всех проданных планшетов были оборудованы слотами для 3G или 4G карт.

Средняя розничная цена проданного в октябре в Elisa планшетного компьютера составила 192 евро, что на 40 евро меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рейтинг планшетных компьютеров Elisa в октябре:

Huawei MediaPad T3 10 16GB

Lenovo Tab 3 8

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Apple iPad 9,7 (2017) 32GB

Lenovo Yoga Tablet 3 Pro Android

Самыми популярными брендами ноутбуков среди клиентов Elisa стали Lenovo, Apple, Delli и ориентированный на онлайн-геймеров MSI.

Средняя розничная цена проданного в октябре ноутбука составила 809 евро. Среди важных критериев для клиента при покупке, как и прежде, превалируют хорошие технические характеристики, приятный и современный дизайн. Так же весомыми являются длительность работы аккумулятора и легкий вес устройства.

По словам Андруса Хииепуу самым популярным брендом среди клиентов Elisa в октябре как в сегменте ноутбуков, так и планшетов стал Lenovo. Этот бренд стабильно занимает верхние строки рейтинга месяц от месяца.

Рейтинг ноутбуков Elisa в октябре:

Lenovo Ideapad 110-15ISK

Apple MacBook Air 13 128GB (2017)

Lenovo Yoga Book YB1-X91L

Dell Vostro 15

Apple MacBook Air 13 128GB