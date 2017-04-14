Исследование: население зажиточных стран живет все дольше

Самая высокая продолжительность жизни — в Южной Корее, показывает исследование, охватившее 35 стран мира, передает YLE.

Продолжительность жизни жителей богатых стран продолжает повышаться. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин в некоторых странах превысит 90 лет, показывает свежее исследование, опубликованное в журнале Lancet. Ученые рассмотрели данные 35 стран.

Дольше всех живут жители Южной Кореи. По прогнозу, родившиеся в 2030 году женщины проживут более 87 лет (с вероятностью 90%) или более 90 лет (с вероятностью 57%). Ближе всего к показателям Южной Кореи стоят Франция, Испания и Япония.

Прогнозы продолжительности жизни для мужчин, родившихся в 2030 году, также превышают 80 лет в Южной Корее, Австралии и Швейцарии.

В Эстонии этот показатель для девочек, родившихся в 2015 году, составлял 81,40 года, а для мальчиков 73,4 лет.

Обычно женщины живут дольше мужчин, но, в свете результатов исследования, разница в продолжительности жизни между полами сокращается.

В России продолжительность жизни составляет в среднем 71 год, 66 лет среди мужчин и 77 лет среди женщин.