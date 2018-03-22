Исследование: народная тропа к латвийским алкогольным магазинам зарастает

Kantar Emor обнародовал результаты исследования, проведенного в марте. В соответствии с ними, пик приграничной торговли алкоголем был достигнут, и далее интерес к ней будет снижаться, пишет Ärileht.

”В 2017 году начали расти открытость и интерес к ценам на латвийский алкоголь, и высшая точка была достигнута в конце прошлого года: две трети населения Эстонии думало о покупке алкоголя за границей”, — поведал сказал эксперт исследовательской фирмы Kantar Emor Айвар Воог и добавил, что эта тенденция начала в марте снижаться.

”Интерес как к слабому, так и к крепкому алкоголю снизился”, — поведал эксперт.

Айвар Воог сказал, что в конце прошлого года наблюдался бум алкогольных закупок в Латвии, но в этом году ажиотаж постепенно спадает. ”Доля приобретенного в Латвии алкоголя стабилизировалась на уровне 20% от общего объема”, — сказал Воог. ”Иными словами, одну пятую бюджета на алкоголь люди тратят в Латвии. И как подтверждает наше последнее исследование, количество людей, покупающих алкоголь в Латвии, сократилось”. В августе прошлого года в Латвии было закуплено 15% всего приобретаемого алкоголя, годом ранее — всего 6%, значится в пресс-релизе.

Согласно исследованию, сократилась доля тех людей, которые рассматривают покупку алкоголя в Латвии. Если в декабре 2017-го года в Тарту и в Южной Эстонии насчитывалось 82% потенциальных покупателей, то в марте — 69%. По всей Эстонии эти показатели составили 65 и 60% соответственно.

На сокращение объемов покупки алкоголя в Латвии указывают и другие данные — если в декабре 41% респондентов сообщили, что покупали в 2017-м году алкоголь в Латвии, то в марте всего четверть опрошенных подтвердили, что в этом году ездили на юг за алкоголем — правда, большая часть года еще впереди.

В Латвии чаще всего покупают алкоголь мужчины в возрасте 35-49 лет, потребители с высоким уровнем дохода, эстонцы по национальности и в первую очередь жители приграничных районов.

По словам эксперта Kantar Emor Катрин Мяннасте, 70% жителей Эстонии в возрасте 18-74 в этом году покупали алкоголь. Частота покупки и потребления алкоголя в разрезе года немного варьируется, летом и в конце года показатели повышаются.

По словам Мяннасте, за последние полтора года частота потребления алкоголя, скорее, снижается. ”По сравнению с другими регионами Эстонии, в Южной Эстонии меньше людей, которые покупают алкоголь каждую неделю, что указывает на ввоз алкоголя из Латвии”, — сказала Мяннасте. ”Тенденцией можно назвать более редкие покупки алкоголя, но в больших количествах. Хотя частота покупок снизилась, частота употребления не изменилась, оставшись на прежнем уровне”.

По данным Союза производителей и импортеров алкогольной продукции (ATML), в первые два месяца 2018 года рост масштаба приграничной торговли был мощнее, нежели ожидалось.

По их оценке, объем приграничной торговли в январе и феврале был около 393 000 литров, что примерно на 25% больше, нежели в этом же периоде прошлого года, сообщила исполнительных директор ATML Трийн Кутберг.

Это весьма точно соответствует прогнозу организации от начала года.

”Мы оцениваем, что в этом году для крепкого алкоголя есть еще пространство для роста в 23%, а это означает, что к концу года в латвийских приграничных магазинах будет продано 3,5 миллиона литров крепкого алкоголя”, — поведала Кутберг.

”Это количество обозначает в эстонском налогообложении 43,3 миллиона евро акцизов и налога с оборота. Таким образом, ущерб вместе с приграничной торговлей в начавшемся году увеличивается, и приграничная торговля еще не достигла полной мощности”.