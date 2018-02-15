Исследование: на рынке труда наблюдается дефицит ИТ-специалистов с навыками общения

По данным только что проведенного в 42 странах мира исследования, 86% работодателей считают, что с приходом автоматизации в ближайшие 2-3 года количество работников останется прежним или вырастет, и лишь немногие думают, что им хватит меньшего количества работников. Заметно изменились и ожидания в отношении работников: сейчас требуются люди, способные учиться, приспосабливаться к новым технологиям и цифровому миру.

Проведенное кадровым агенством ManpowerGroup исследование охватило 20 000 работодателей и продемонстрировало, что по оценкам работодателей автоматизация не решит кризиса рабочей силы, а скорее поспособствует его углублению, поскольку новые технологии требуют новых умений, которых и многих людей еще просто нет.

Согласно опросу, 20% работодателей в связи с автоматизацией планируют нанимать людей, а 10% сокращать рабочие места. Остальные пока не смогли предсказать потребности или не планируют существенных изменений в связи с рабочими местами. Сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией в большей степени предвидят в Северных странах и Восточной Европе. Например, в Швеции и Норвегии считают, что новые технологии позволят сократить число рабочей силы.

Повсюду работодатели утверждают, что чаще всего требуются дополнительные специалисты из ИТ-сферы. Наибольший риск в связи с автоматизацией создается для людей, выполняющих простые рутинные или административные задачи, и которых проще всего заменить машинами.

Изучение ожиданий работодателей показало, что в наибольшем дефиците люди с сильными технологическими навыками, при этом обладающие подходящими личностными качествами. В ответах указывали, что сегодня ИТ-специалист должен хорошо уметь общаться, быть готовым к командной работе и решению проблем. Работодатели подчеркивают, что им требуется все больше ИТ-специалистов, но не таких, которые фокусируются на единственном процессе, а тех, кто умеет решать проблемы в рамках командной работы с людьми из разных сфер деятельности.

”Изменение характера работы — это вызов для каждого: для работников и работодателей, — сказал исполнительный директор Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. — Многие профессии уйдут в прошлое, им на смену придут новые. От этого выиграют наиболее гибкие, быстрые и готовые переучиваться. Даже когда грузовиками и автобусами начнут управлять роботы, человеческий фактор будет важен — кто-то должен будет организовать работу так, чтобы роботы-водители без проблем добирались и пункта ”А” в пункт ”Б”. Отказ от тех или иных профессий не стоит воспринимать, как трагедию — это происходит постоянно, просто в современном обществе увеличился темп изменений. Еще недавно были распространены такие профессии, как телефонист и стенограф, а из истории можно привести множество других примеров. Несомненно, утрата некоторых профессий кого-то огорчит, но, если идти в ногу с развитием, возможностей для человека все же становится больше, а не меньше”.

Исследование проводилось среди 20 000 работодателей в 42 странах мира, в т.ч. в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Франции и США.

ManpowerGroup — это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 14 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.