Исследование: мужчины Эстонии предпочитают смотреть по телевизору фильмы и спорт, а женщины — фильмы и сериалы

По мнению участвовавших в исследовании мужчин, за фильмами следует спорт. Спортивные передачи следует непременно смотреть в высоком разрешении — так считают 42% мужчин.

”Самыми большими поклонниками спорта являются мужчины старше 60 лет: для 47% процентов этой группы важен просмотр спортивных передач в высоком разрешении. Также спорт по телевизору смотрит каждый третий мужчина в возрасте 40-59 лет. Причем, поскольку спортивное лето будет очень напряженным, можно ожидать, что те или иные спортивные передачи будут смотреть мужчины и женщины всех возрастов”, — сказал Тийтс.

Среди женщин по популярности за фильмами следуют сериалы (34%) и развлекательные передачи (35%) в хорошем качестве.

”Исследование продемонстрировало интересную тенденцию: чуть менее половины респондентов сказали, что дома у всех есть равное право решать, что именно семья будет совместно смотреть по телевизору, но треть ответивших также отметили, что телевизионный пульт находится именно в их руках, и другие могут решать, что смотреть, если они сейчас телевизор смотреть не хотят, — отметил Тоомас Тийтс. — Учитывая, впрочем, что во многих семьях сейчас больше одного телевизора, можно сказать, что в части выбора программ конкуренция в семьях Эстонии достаточно небольшая”.

В основном по телевизору смотрят традиционные программы, а среди молодежи также важное место занимают видеоигры — это отметили 28% респондентов в возрасте 15-24 лет.

Заказанное компанией Samsung исследование было проведено среди жителей Эстонии фирмой Norstat. В исследовании приняли участие 500 человек. Цель прошедшего одновременно в Эстонии, Латвии и Литве исследования заключалась в том, чтобы выяснить связанные с просмотром телевидения привычки людей.