Исследование: мужчины Эстонии предпочитают смотреть по телевизору фильмы и спорт, а женщины — фильмы и сериалы

Заказанное компанией Samsung исследование продемонстрировало, что мужчины Эстонии предпочитают смотреть по телевизору с высоким качеством изображения фильмы и спорт, а женщины отдают предпочтение фильмам и сериалам.
Согласно исследованию, больше всего жители страны любят фильмы — 86% респондентов хотят смотреть их в максимально возможном качестве на экране высокого разрешения. Большими почитателями качественной картинки являются именно женщины, среди которых целых 90% считают важным, чтобы фильм хорошо выглядел на экране.
”Просмотр фильмов — очень популярное развлечение во всем мире. В Эстонии также много смотрят фильмы, и поскольку технология развилась до такой степени, что современные телевизоры могут показывать картинку очень высокого разрешения, совершенно понятно, что возврат к низкому разрешению для многих больше просто не вариант, — прокомментировал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Вот уже некоторое время в продаже находятся телевизоры QLED, способные отображать на экране все цветовое пространство, в том числе различные оттенки черного. В результате потребитель может получить от просмотра фильмов максимальное удовольствие”.