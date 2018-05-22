22.05.2018, 17:00

Исследование: мужчины Эстонии предпочитают смотреть по телевизору фильмы и спорт, а женщины — фильмы и сериалы

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rus.delfi.ee
EST
Noorte ajaveetmise viisid
Noorte ajaveetmise viisidFoto: Anni Õnneleid

Заказанное компанией Samsung исследование продемонстрировало, что мужчины Эстонии предпочитают смотреть по телевизору с высоким качеством изображения фильмы и спорт, а женщины отдают предпочтение фильмам и сериалам.

Согласно исследованию, больше всего жители страны любят фильмы — 86% респондентов хотят смотреть их в максимально возможном качестве на экране высокого разрешения. Большими почитателями качественной картинки являются именно женщины, среди которых целых 90% считают важным, чтобы фильм хорошо выглядел на экране.

”Просмотр фильмов — очень популярное развлечение во всем мире. В Эстонии также много смотрят фильмы, и поскольку технология развилась до такой степени, что современные телевизоры могут показывать картинку очень высокого разрешения, совершенно понятно, что возврат к низкому разрешению для многих больше просто не вариант, — прокомментировал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Вот уже некоторое время в продаже находятся телевизоры QLED, способные отображать на экране все цветовое пространство, в том числе различные оттенки черного. В результате потребитель может получить от просмотра фильмов максимальное удовольствие”.

По мнению участвовавших в исследовании мужчин, за фильмами следует спорт. Спортивные передачи следует непременно смотреть в высоком разрешении — так считают 42% мужчин.

”Самыми большими поклонниками спорта являются мужчины старше 60 лет: для 47% процентов этой группы важен просмотр спортивных передач в высоком разрешении. Также спорт по телевизору смотрит каждый третий мужчина в возрасте 40-59 лет. Причем, поскольку спортивное лето будет очень напряженным, можно ожидать, что те или иные спортивные передачи будут смотреть мужчины и женщины всех возрастов”, — сказал Тийтс.

Среди женщин по популярности за фильмами следуют сериалы (34%) и развлекательные передачи (35%) в хорошем качестве.

ТОП

”Исследование продемонстрировало интересную тенденцию: чуть менее половины респондентов сказали, что дома у всех есть равное право решать, что именно семья будет совместно смотреть по телевизору, но треть ответивших также отметили, что телевизионный пульт находится именно в их руках, и другие могут решать, что смотреть, если они сейчас телевизор смотреть не хотят, — отметил Тоомас Тийтс. — Учитывая, впрочем, что во многих семьях сейчас больше одного телевизора, можно сказать, что в части выбора программ конкуренция в семьях Эстонии достаточно небольшая”.

В основном по телевизору смотрят традиционные программы, а среди молодежи также важное место занимают видеоигры — это отметили 28% респондентов в возрасте 15-24 лет.

Заказанное компанией Samsung исследование было проведено среди жителей Эстонии фирмой Norstat. В исследовании приняли участие 500 человек. Цель прошедшего одновременно в Эстонии, Латвии и Литве исследования заключалась в том, чтобы выяснить связанные с просмотром телевидения привычки людей.

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