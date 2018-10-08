Исследование: молодежь хочет получать более 1400 евро чистыми, но задерживаться у одного работодателя не желает

В исследовании приняли участие 9067 работников и соискателей.

При том, что молодежь ожидает получать в среднем 1428 евро нетто, средняя по стране нетто-зарплата составляет чуть более 1100.

Имеющая степень бакалавра молодежь желает получать 1592 евро на руки, что на 13% выше ожиданий молодых людей, имеющих среднее образование (1406 евро).

Молодые люди, имеющие опыт работы, ожидаемо хотят получать больше. Также на пожелания влияет то, помогает ли кто-нибудь из родственников материально. Требования к зарплате повышаются в возрастной группе 25-34 года, когда профессиональное образование получено и имеется желание обзавестись домом и семьей.

Примечательно, что каждый второй молодой человек в возрасте до 24 лет не планирует трудиться у своего нынешнего работодателя более двух лет.