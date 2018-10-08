Исследование: молодежь хочет получать более 1400 евро чистыми, но задерживаться у одного работодателя не желает(54)
По данным проведенного Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee исследования, молодые люди хотят зарабатывать более 1400 евро чистыми.
По данным проведенного Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee исследования, молодые люди хотят зарабатывать более 1400 евро чистыми.
В исследовании приняли участие 9067 работников и соискателей.
При том, что молодежь ожидает получать в среднем 1428 евро нетто, средняя по стране нетто-зарплата составляет чуть более 1100.
Имеющая степень бакалавра молодежь желает получать 1592 евро на руки, что на 13% выше ожиданий молодых людей, имеющих среднее образование (1406 евро).
Молодые люди, имеющие опыт работы, ожидаемо хотят получать больше. Также на пожелания влияет то, помогает ли кто-нибудь из родственников материально. Требования к зарплате повышаются в возрастной группе 25-34 года, когда профессиональное образование получено и имеется желание обзавестись домом и семьей.
Примечательно, что каждый второй молодой человек в возрасте до 24 лет не планирует трудиться у своего нынешнего работодателя более двух лет.
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