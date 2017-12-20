Исследование: мобильная торговля наступает э-торговле на пятки

Заказанное специализирующейся на доставке посылок компанией DPD международное исследование привычек европейцев и жителей Эстонии в отношении онлайн-шоппинга показало, что количество покупок, совершенных с мобильных устройств, уже начинает превышать количество покупок, совершенных с компьютеров, и что молодые жители Эстонии предпочитают делать с мобильных устройств целых 68% покупок.

Проведенное компанией Kantar TNS по заказу DPD исследование продемонстрировало, что если в среднем европейцы совершают при помощи мобильных устройств 39% покупок, то среди жителей Эстонии этот показатель достигает 46%. В возрастной категории от 18 до 34 лет мобильные устройства для шоппинга используют уже в 68% случаев, сообщает DPD.

Исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла пояснил, что, прежде всего, быстрый рост популярности мобильных устройств для онлайн-шоппинга демонстрирует все большее распространение импульсивных покупок, а также то, что получение посылок при помощи курьерской доставки и посылочных автоматов стало для клиентов достаточно удобным. ”Кроме того, это четкий сигнал предпринимателям — их онлайн-магазины обязательно должны поддерживать мобильные устройства”, — отметил Рохтла. Мобильными устройствами больше пользуются, прежде всего, те, кто и так уже часто занимаются онлайн-шоппингом.

Исполнительный директор DPD сказал, что, хотя Эстония, бесспорно, является крупнейшим в мире пользователем посылочных автоматов, а онлайн-шоппинг в Эстонии с каждым годом становится все популярнее, исследование показало, что жители нашей страны все еще заметно отстают от лидеров онлайн-шоппинга. ”Треть тех, кто делает покупки онлайн, это т.н. ”активные покупатели” (heavy buyers), на которых приходится 86% всех покупок. Если в Европе такие покупатели ежегодно совершают в среднем 27 покупок, а в Великобритании целых 47, то в Эстонии — всего 12”, — отметил Рохтла.

В физических магазинах жители Эстонии чаще, чем в интернете, заказывают электронику (39%), товары для красоты и здоровья (36%) и одежду (33%) (в данном случае в расчет не принимались, например, билеты в кино и театры и т.п.).