Исследование: магазины Tax Free практически в два раза дороже обычных

Чтобы узнать, действительно ли алкоголь и парфюм дешевле в магазинах такс-фри, Delfi Kasulik сравнил цены с тороговыми сетями Maxima.

Магазины такс-фри или дьюти-фри находятся в международной зоне: на станциях, паромах, в портах и аэропортах. Там можно свободно купить товар без налогов и акциза, поэтому они должны предоставлять более дешевый товар, чем в обычных магазинах.

Однако после вступления в Евросоюз магазины такс-фри и дьюти-фри кажутся давней историей. Сейчас в них нет большого смысла, потому что свободная от налогов покупка действует только на определенный товар с определенными условиями.

В дьюти-фри магазине Таллиннского аэропорта меньше платят только те клиенты, которые направляются вне Евросоюза. Для них скидка действует только на алкоголь и сигареты.

Быстрый тур по Таллиннскому аэропорту показал, что в там практически все товары дороже. Даже те, которые должны быть дешевле без акциза.

Немного дешевле только вино

Для сравнения мы взяли два алкогольных напитка, некоторые сладости Kalev, большие пачки конфет M&M’s, шоколад Tobleron и два женских парфюма. Мы сопоставили цены в аэропорту с торговыми сетями Maxima. Если не учитывать различия в несколько десятков центов, цены во всех торговых сетях Эстонии оказались дешевле, чем в аэропорту.

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Существенная разница чувствуется между ценами на парфюм и большими упаковками конфет. Цены на шоколад в магазинах такс-фри вообще в два раза больше, чем в обычных магазинах.

Единственный товар, который дешевле в аэропорту — полулитровое беловое вино Viru.

На него действует скидка всего несколько десятков центов и только для путешественников внутри Евросоюза.

Самое большое различие наблюдается в цене на парфюм. Исследование в апреле этого года показало ту же тенденцию. К примеру, 360-граммовый Toblerone в аэропорту города Бристол стоит четыре фунта (4,57 евро), в местных продуктовых магазинах 3 фунта (3,43 евро), а в аэропорту Таллинна цена шоколада 9,9 евро и в Maxima — 5,58 евро за 360 грамм.

Вывод: прежде чем зайти в магазин такс-фри и что-либо купить, лучше хорошо все обдумать. Купленное в порыве эмоций дорогое вино или эксклюзивный парфюм может оказаться в магазине куда дешевле.