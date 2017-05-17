Исследование: любимыми брендами жителей Эстонии по-прежнему остаются Google и Kalev

Проведенное в апреле этого года исследование Kantar Emor показало, что в рейтинге наиболее любимых жителями Эстонии брендов практически с равным результатом лидируют Google (15,4%) и Kalev (15,2%). В первую десятку также вошли Swedbank, Youtube, Telia, Selver, Gmail, Skype, ETV и SEB, сообщает компания.

”Находящийся на вершине рейтинга Kalev является лидером с 2009-го года, когда Kantar Emor впервые провел исследование по этой методике”, — сказала руководитель исследований Emor Катрин Мяннасте. ”Изменения, произошедшие в рейтинге за последние годы, указывают на то, что жители Эстонии все больше ценят мировые, а не локальные бренды. Позицию рядом с Kalev занимает Google. По сравнению с прошлым годом, немного увеличилась средняя популярность телекоммуникационных и банковских брендов — выше всех поднялся Swedbank. Если в 2009-м году в рейтинг первых 25 торговых марок входили 15 локальных, 6 региональных и 4 мировых брендов, то в 2017-м году диспозиция изменилась — 10 мировых, 8 локальных и 7 региональных”.

”Нам очень приятно, что Kalev по-прежнему входит в число самых любимых торговых марок в Эстонии”, — сказала директор по маркетингу Kalev Анне Тяэкре. ”Если смотреть на процентное соотношение, то мы улучшили результат прошлого года. Еще более ценным наше достижение делает тот факт, что местные торговые марки входят в первую десятку все реже. Основа популярности Kalev была заложена десятки лет назад. Если в 1948-м году кондитерскую фабрику назвали бы не Kalev, а Punane Kompu, то удержаться на вершине было бы сложнее. При этом важно поддерживать бренд и современными методами. В последние годы мы увеличиваем свою долю на рынке и получаем много положительных отзывов как о нашей продукции, так и о деятельности. Результаты исследования подтвердили, что любители сладостей нами довольны, а мы рады, что у нас так много хороших клиентов”.

”Для составления рейтинга популярных брендов мы попросили респондентов выбрать до 5 торговых марок, которые им больше всего нравятся из списка, содержавшего 152 наименования и лого”, — объяснил эксперт по исследованиям Emor Айвар Воог.

”За основу списка взяли данные Kantar Emor, полученные в ходе различных исследований брендов. В начале опроса наиболее любимые торговые марки определяли с помощью вопроса с открытым ответом, чтобы в дальнейшем можно было скорректировать предлагаемый респондентам список. В исследовании приняли участие 1009 жителей Эстонии в возрасте 15-74 года”, — добавил он.

Рейтинг брендов (в % от числа всех ответивших)

Бренды 2017 2016 Google 15.4% 13.8% Kalev 15.2% 14.2% Swedbank 13.0% 10.0% YouTube 10.9% 13.5% Telia 10.3% 8.5% Selver 10.0% 8.0% Gmail 9.1% 10.8 Skype 8.7% 11.4% ETV 8.5% 11.3% SEB 8.4% 6.9%

Источник: Kantar Emor. Рейтинг брендов 2017