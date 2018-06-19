Исследование: литовцы и латвийцы покупают в соседних странах, прежде всего, продукты питания, а эстонцы — алкоголь

Больше всего в среднем за одну поездку тратят на покупки за границей литовцы. Свыше половины (52%) эстонцев и латвийцев тратят за одну поездку менее 50 евро. Среди литовцев же менее 50 евро тратят всего 38% покупателей, тогда как четверть (24%) тратят 50-100 евро, а еще 24% — 100-200 евро. Сумму в размере от 200 до 500 евро, согласно результатам исследования, тратят 13% занимающихся шопингом за границей литовцев, в сравнении со всего 4% эстонцев и латвийцев. ”Литовцы отличаются размером трат, вполовину превышающим траты соседей. Если у эстонцев и латвийцев траты на шоппинг в соседних странах исчисляются десятками евро, то у литовцев — сотнями. Причиной этого является налоговая политика соседних стран: в результате более низких акцизов и налога с оборота в Польше, а также более низкого акциза на алкоголь в Латвии, тамошние цены ниже. Данные исследования указывают на то, что положение Латвии среди стран Балтии, очевидно, наиболее выгодное, поскольку низкие акцизы привлекают покупателей как из Эстонии, так и из Литвы”, — прокомментировал Йерзи Страатмейер, эксперт проводившего исследование института Regionplan.

Литовцы и латвийцы покупают продукты питания, эстонцы алкоголь

Согласно результатам исследования, принимая решения о покупках, жители Литвы исходят, прежде всего, из цены продуктов питания (в 68% случаев). За ними следуют промтовары (54%), а затем — алкогольные напитки (27% в отношении пива и 28% в отношении прочих алкогольных напитков). Для жителей Латвии также главную роль играют цены на продукты питания (51%) и промтовары (42%). Цены на алкоголь в соседних странах латвийцы не рассматривают. Напротив, для жителей Эстонии главная покупка в соседних странах — алкоголь: дешевое пиво (51%) и прочие алкогольные напитки (53%).

По словам старшего консультанта EY Eesti Андруса Арбайтера, исследование показывает, что если покупательская корзина литовских потребителей в соседних странах разнообразна и охватывает все основные товарные группы, то в случае жителей Эстонии фокус гораздо уже. ”Основным двигателем приграничной торговли в Эстонии является алкогольный акциз, который тут существенно выше, чем в Латвии. Заметная разница в ценах именно в этой товарной группе является причиной того, почему люди тратят свои деньги в другой стране. И напротив, покупательская корзина литовцев более разнообразна, поскольку в соседней Польше цены ниже на товары многих категорий”, — отметил Арбайтер.

Эстонцы и латвийцы ценят время, а литовцы считают деньги

При планировании поездки за покупками жители всех трех стран Балтии в первую очередь обращают внимание на стоимость необходимого для этого топлива — в Эстонии 67%, в Литве 48%, а в Латвии 36% респондентов. В остальных аспектах между странами существуют серьезные различия: если для эстонцев и латвийцев важным фактором является время поездки (35%), то для литовцев более важное место занимается обменный курс валюты (36%). Для литовцев на третьем месте по степени важности стоит ставка налога с оборота (30%), а ставка акциза следует за ней (25%). В Эстонии и Латвии, напротив, именно ставка акциза является третьим по степени важности фактором.

По словам Йерзи Страатмейера, исследование демонстрирует различные мотивы, по которым жители трех стран Балтии отправляются за покупками за границу. Для литовцев основным фактором являются экономические соображения. ”Для эстонцев и латвийцев на первом месте стоит принцип ”Время — деньги”, т.е. они оценивают, стоит ли выгода от шоппинга за границей потраченного на него времени. Литовцев же, которые часто проводят целый выходной на шоппинге в Польше или Латвии, можно с полным правом назвать экспертами в области цен — они не только оценивают стоимость покупаемого товара, но и изменения валютного курса”, — отметил эксперт Regioplan.

Об исследовании