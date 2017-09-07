Исследование: лишь половина жителей Эстонии чувствуют себя экономически защищенными

Как показало исследование по безопасности стран Балтии, проведенное страховой группой ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS, всего 48% жителей Эстонии оценивают свое положение как экономически защищенное. Среди жителей трех балтийских стран этот показатель почти не отличается. В Латвии экономически защищенными себя считают 53% и в Литве 47% жителей,сообщает ERGO.

План, как сохранить доход, есть у 35% жителей Эстонии, 34% жителей Латвии и 39% жителей Литвы.

По словам руководителя по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, оценка людьми своих возможностей справляться материально с 2014 года все же немного выросла.

”Несмотря на то, что материально защищенными чувствуют себя по-прежнему только половина жителей стран Балтии, статистика показывает, что в случае потери дохода жители Эстонии и Латвии, благодаря накоплениям, смогли бы содержать домашнее хозяйство ещё 5,1 месяцев, жители Литвы аж целых 7,2 месяца. В то же время страх денежных затруднений всё-таки значительно сократился. Например, как в Эстонии, так и в Латвии все меньше боятся того, что человек окажется не в состоянии оплачивать своё место жительства, лечение или образование детей. В Литве страх денежных затруднений вырос”, - пояснила Уусма.

Говоря о будущем, 60% жителей Эстонии могут сказать, что у них есть стабильное место жительства минимум на ближайшие два года. То же самое могут сказать 61% жителей Латвии. В Литве же уверены в своем месте жительства только 50%. В опросе о планах на карьеру лидируют жители Эстонии. Чёткие цели на ближайшие два года в области карьеры есть у 44% жителей Эстонии. В Латвии и Литвы этот показатель ниже, 38% и 40% соответственно.

В ходе исследования измерялось и то, как жители трех стран оценивают удовлетворенность качеством жизни и способность ее контролировать. По десятибалльной шкале жители Эстонии и Латвии поставили оценку 6,61 пунктов, то есть они оценивают удовлетворенность качеством жизни одинаково. Среди жителей Литвы этот показатель немного выше, они поставили оценку в 6,81 пунктов.

Контроль над своей жизнь жители Литвы также оценили выше, в 7,65 пунктов. Жители Эстонии поставили оценку в 7,45 и Латвии 6,94 пунктов. В обоих категориях оценки жителей Эстонии и Латвии немного выросли, по сравнению с 2014 годом, оценки жителей Литвы наоборот снизились.

Исследование было проведено при сотрудничестве с Латвийским центром изучения общественного мнения SKDS, в нем приняло участие 1000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы. Всего на вопросы ответили 3000 человек.