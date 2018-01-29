Исследование: лишь 12% сотрудников достаточно осведомлены о политике ИТ-безопасности своих организаций

По данным недавнего исследования, проведенного Kaspersky Lab и B2B International, отсутствие осведомленности в области информационной безопасности остается предметом беспокойства для бизнеса во всем мире. Исследование показало, что лишь каждый десятый (12%) работающий респондент достаточно осведомлен о политике и правилах ИТ-безопасности, установленных в его организации.



В сочетании с тем фактом, что половина (49%) сотрудников считают защиту от кибер-угроз коллективной ответственностью, подобная неосведомленность является дополнительной проблемой, когда дело доходит до создания эффективной структуры кибербезопасности, значится в пресс-релизе.

Проведенное среди 7 993 штатных сотрудников исследование, задававшее вопросы о политике и ответственности в части корпоративной ИТ-безопасности, также показало, что 24% сотрудников считают, что в их организациях вообще нет никакой специальной политики в этой связи. Интересно, что банальное незнание правил здесь объяснением не является, поскольку около половины (49%) респондентов считают, что все сотрудники, включая самих себя, должны нести ответственность за защиту корпоративных ИТ-активов от кибер-угроз.

Однако, как показало другое исследование от Kaspersky Lab, иногда сотрудники делают все ровно наоборот. Согласно докладу ”Человеческий фактор в ИТ-безопасности: как сотрудники делают предприятия уязвимыми изнутри*”, в течение прошлого года неосторожные действия персонала способствовали атакам в 46% случаев нарушения кибербезопасности.

Такое несоответствие может быть особенно опасно для небольших предприятий, где отсутствует специализированная служба ИТ-безопасности, и обязанности распределяются между ИТ-специалистами и не относящимся к ИТ персоналом. Пренебрежение такими базовыми требованиями, как смена паролей или установка необходимых обновлений, может поставить под угрозу безопасность бизнеса в целом. По мнению экспертов Kaspersky Lab, высшее руководство, а также специалисты по кадрам и финансам, которые имеют доступ к критически важным данным своей компании, обычно подвергаются наибольшему риску кибер-атак.

Чтобы справиться с этой проблемой, малому и среднему бизнесу следует обеспечивать регулярное обучение ИТ-персонала в области информационной безопасности и использовать адаптированные к конкретным потребностям продукты. Например, Kaspersky Endpoint Security Cloud* включает такие функции, как предварительно настроенные параметры безопасности и немедленную защиту на всех устройствах, а также предлагает удобные возможности управления, не требующие глубокого опыта, тем самым снижая нагрузку на ИТ-специалистов.