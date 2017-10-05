Исследование: Латвии нужно 35 000 новых работников, иначе роста экономики не будет

У будущего Латвии — два сценария. Хороший — со стремительным экономическим ростом, но с приемом гастарбайтеров, а плохой — продолжать в том же духе и вымирать. Для реализации "хорошего сценария" до 2022 года стране необходимы более 35 000 дополнительных работников. Это — как еще один Вентспилс, пишет Re:Baltica.

Разработанный Министерством экономики "хороший сценарий" предусматривает в ближайшие годы рост ВВП на 5% в год, козырем конкурентоспособности должны быть не только низкая зарплата и дешевое сырье, но и модернизация бизнеса, инвестиции в инновации и технологии. В результате к 2030 году численность населения снизится лишь до 1,92 млн человек.

Если же ВВП будет расти на 2 — 3% в год, то исполнится "плохой сценарий". К 2030 году в Латвии останется только 1,64 млн жителей. "Это нисходящая спираль, из которой даже нет выхода, — поясняет эксперт Минэкономики Янис Салминьш. — Численность населения падает, число рабочих сокращается, затраты на рабочую силу растут, невозможно открыть новые рабочие места, а экономика растет медленнее".

Таким образом, экономический рост уже не только вопрос нехватки рабочей силы, но и вопрос о существовании Латвии, подчеркивает министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство").

Чтобы исполнился "хороший сценарий", до 2022 года нужно обеспечить рынок труда дополнительными 35 000 работников, а это как население Вентспилса. Минэкономики считает, что для этого можно переквалифицировать 12 500 тысяч имеющихся людей и мотивировать вернуться в Латвию еще 22 800 человек.

Для этого нужны существенные изменения в системе образования и бизнес-среде. Сейчас образовательная система выпускает слишком много дешевой рабочей силы, спрос на которую упадет, прогнозирует Минэкономики. Почти треть выпускников средней школы не продолжает обучение.

"Уровень школьного среднего образования драматически снижается. Еще хуже ситуация с вузами. Экономике нужны совсем другие специалисты, а система образования, за редкими исключениями, не хочет меняться", — рассказывает Ашераденс.

Через четыре года в Латвии будет около 10 000 лишних специалистов в области гуманитарных и социальных наук и будет не хватать около 16 000 специалистов с высшим математическим и инженерным образованием и 30 000 работников с профобразованием. В профшколы в последние годы было вложено много денег ЕС, и число учащихся там постепенно растет.