Исследование: кухонные полотенца распространяют вредные для здоровья бактерии

На кухонных полотенцах вредные для здоровья бактерии распространяются уже после семи дней использования. К такому результату пришли по итогам проведенного в сотрудничестве между Таллиннским университетом и производителем бумаги Grite микробиологического исследования, говорится в пресс-релизе.

Опытным путем было установлено, что вне зависимости от периода использования полотенец, на них всегда можно найти различные бактерии, причем в большом количестве. Последнее может быть одной из причин резкого роста распространения сальмонеллеза в Эстонии в течение последних трех лет.

В ходе исследования сравнивали процесс возникновения бактерий и их количество, как на одноразовых бумажных полотенцах, так и на полотенцах из ткани до их использования, а на полотенцах из ткани после трех-, семи-, и 14-дневного периода использования в кухонной среде.

Кайри Таммоя Коорт, руководитель направления биологии Института наук о природе и здоровье Таллиннского университета: ”На использованных текстильных полотенцах мы в двух случаях из девяти обнаружили наличие двух различных патогенов, т.е. болезнетворных бактерий. Это были кампилобактерия, вызывающая диарею, и сальмонелла, которая является причиной сальмонеллеза. Наличие безопасных микробиологических организмов мы обнаружили и на так сказать чистых, т.е. еще не использовавшихся текстильных полотенцах. Бумажные полотенца оказались стерильными, ни одного микроорганизма с них изолировать не удалось”.

Ученые подчеркивают, что люди не живут в стерильной среде, большая часть существующих в нашей повседневной нормальной среде бактерий безопасны и в общем случае беспокойство из-за бактерий никоим образом не оправдано. Но на свои гигиенические привычки мы должны обратить внимание в кухонной среде, где на кухонных поверхностях и текстильных предметах могут начать бурно развиваться различные, в т. ч. и патогенные, бактерии, которые, проникая в организм человека с едой, могут стать источником заболеваний.

Кайри Таммоя Коорт: ”Если протереть текстильным полотенцем рабочую поверхность, а затем тем же самым полотенцем вытереть руки или кухонные принадлежности, то попавшие на полотенце бактерии с посуды переносятся на еду и оттуда уже в организм человека. Этим можно объяснить и увеличение за последние три года количества заражений вызванными кампилобактерией и сальмонеллой инфекциями. По данным Эстонского института развития здоровья, рост количества заболеваний кампилобактериозом составил 24%, а сальмонеллезом — почти 285%. Особенно большой рост заболеваемости наблюдался среди маленьких детей.

Исследование показывает, что для исключения возникновения патогенных бактерий текстильные полотенца необходимо менять после каждого использования. Лишь только так можно гарантировать, что попавшие на полотенце бактерии не будут размножаться и при повторном использовании не попадут на чистую посуду или поверхности. В качестве альтернативы можно использовать стерильные одноразовые бумажные полотенца, которые после использования выбрасываются.

Вилия Уткувиене, инженер по качеству Grite: ”Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить полотенца из текстиля и бумаги, а также их чистоту. Для нас результаты оказались ожидаемы. При любом соприкосновении с пищей надежнее использовать бумажные полотенца, так как условия их производства самые строгие — использоваться должна подходящая для прямого соприкосновения с пищей бумага. После использования от полотенца избавляются и, таким образом, исключают распространение патогенов. Такие же потребительские изделия как полотенца из ткани могут напротив повысить риск распространения бактерий”.