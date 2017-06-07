Исследование: кто и сколько денег потратит этим летом?

В международном исследовании Ferratum Grupр (Summer Barometer™) участвовали 10 000 семей из 16 стран мира. У людей спрашивали, как они проводят свой летний отпуск, на что тратят деньги, пользуются ли во время отдыха мобильным банком и услугами сервиса Airbnb?

Почти 30% семей в этом году потратят на свой летний отпуск больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Ferratum Grupp.

В Эстонии семьи тратят на летний отдых, в среднем, 1426 евро, что составляет 72% от ежемесячного нетто-дохода домохозяйств. В пятёрку стран, в которых семьи тратят более 60% от своего ежемесячного дохода на летний отдых, также входят Латвия, Литва, Болгария и Румыния.

Меньше всего на летний отпуск тратят жители Великобритании, Финляндии и Голландии: 34%, 35% и 38% соответственно.

Садоводство и обустройство дома стоит на первом месте среди предпочтений по проведению летнего отпуска в Болгарии, Дании, Чехии, Франции, Финляндии, Хорватии и Эстонии.

”С каждым годом в Эстонии появляется всё больше возможностей для активного отдыха и расслабления. Если с погодой повезёт, то лучшего места для летнего отдыха и быть не может”, — сказал Танель Таркмеэс, координатор по Эстонии Ferratum.

20% от расходов на летний отдых европейцы предпочитают делать в своей стране и лишь 8% — на путешествия в другие страны.

Удивительно, но лишь испанцы готовы тратить около 20% своего ежемесячного дохода на путешествия за границу. Жители Северных стран согласны платить за одну ночь в отеле более 100 €, жители остальных стран гораздо экономнее. Сервис Airbnb активно используют болгары, шведы, голландцы и французы. 34% жителей Эстонии также планируют во время отпуска прибегнуть к помощи Airbnb.

Нравятся жителям нашей страны и другие новшества, например, более 50% жителей Эстонии планируют во время отпуска пользоваться мобильным банком. Это не только удобно, но и разумно, так как деньги на счёт дебетируются в местной валюте, что позволяет клиентам избежать ненужных расходов на обмен валюты. Ferratum Bank имеет платформы мобильного банка в пяти странах: Германии, Швеции, Норвегии, Франции и Испании. В этом году пользователей услуг мобильных банков в общей сложности должно стать больше одного миллиарда человек.

”Именно во время отпуска человек осознаёт, как удобно пользоваться мобильным банком: не надо с собой возить компьютер и ID-карту”, — сказал Таркмеэс.

Ferratum Grupр проводил исследование Summer Barometer 2017 ™ уже в четвёртый раз. Исследование было анонимным, в виде стандартного онлайн-опроса, который высылали клиентам Ferratum Grupр в 16 странах. За основу был взят ежемесячный нетто-доход каждого домохозяйства. Всего в исследовании приняли участие более 10 000 семей (домохозяйств), респонденты в возрасте от 18 до 65 лет, 55% из них — женщины. Средний доход на семью в 16 странах колебался от 643 до 4287 евро.