Исследование: каждый второй житель Эстонии не может прожить без телевизора больше недели

Проведенное в Прибалтике исследование показало, что каждый второй житель Эстонии не может отказаться от телевизора больше, чем на неделю, сообщила Samsung Eesti посредством пресс-релиза.

16% респондентов были бы не готовы отказаться от телевизоров даже на короткое время.

По-прежнему телевизоры в домохозяйствах больше всего используют для традиционного просмотра передач (94% владельцев телевизоров). Интернет-контент и скачанный контент смотрит на телевизоре каждый пятый.

”В сравнении с латышами и литовцами, эстонцы настоящие любители телевидения, едва ли способные отказаться от своих привычек: 48% не смогли бы прожить без телевизора больше недели, а 16% респондентов заявили, что должны в любой момент иметь доступ к телевизору, — прокомментировал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Эстонцы любят телевизоры гораздо больше, чем жители Латвии и Литвы, и уважают качественные мультимедийные продукты”.

Согласно исследованию, 89% респондентов назвали самым важным в телевизоре качество изображения, для 81% важен размер экрана. Почти три четверти (72%) эстонцев также считают важным фактором цену телевизора. Для литовцев самым важным тоже является качество изображения (72% респондентов), а вот для латышей важнее всего цена телевизора (71% респондентов).

Больше всего жители Эстонии хотят смотреть на больших экранах фильмы в высоком разрешении — об этом сказали целых 87% ответивших. 43% также считают важным качество спортивных передач.

”Сегодняшние технологии способны отображать прекрасные цвета, в полной мере передавая весь цветовой диапазон и делая изображение максимально приближенным к реальности, — отметил Тийтс. — Все больше производят и контента в разрешении 4K. Именно поэтому большие телевизоры с высоким качеством изображения являются сегодня хитами продаж в Эстонии и других прибалтийских странах”.

Две трети телезрителей наиболее сильно раздражают клубки проводов, которые образуются при подключении к телевизору различных устройств — дигибоксов, роутеров, динамиков и систем домашнего кинотеатра. 35% ответивших указали, что им неудобно пользоваться несколькими пультами одновременно.

”К счастью, производители все больше думают об удобстве использования и разрабатывают соответствующие решения. Например, к новым телевизорам Samsung QLED все дополнительные устройства можно подсоединить одним практически незаметным оптическим кабелем, а для управления использовать единственный специальный пульт”, — пояснил Тийтс.

Заказанное компанией Samsung исследование провело среди жителей Эстонии предприятие OMD Snapshots. Исследование проводилось в мае и в нем участвовали 500 человек. Цель проводившегося одновременно в Эстонии, Латвии и Литве исследования — выяснить, какие характеристики люди больше всего ценят в современных телевизорах, и каким образом используют различные предлагаемые ”умными” телевизорами возможности.