Исследование: каждый пятый наемный работник в Эстонии хочет стать предпринимателем

16% надеются основать свою фирму и 6% хотят стать FIE, но при этом большинство планируют заниматься бизнесом наряду с основной работой. 14% жителей Эстонии уже являются предпринимателями. В то же время среди опрошенных оказалось 24% тех, кто когда-либо создавал свою фирму — это означает, что целых 10% потом по какой-то причине отказались от своего бизнеса.

По словам эксперта Kantar Emor Тауно Мяндла, многие мечтают о самореализации, большей свободе и независимости, что на самом деле может быть всего лишь иллюзией. ”Свобода начинающего и ориентированного на серьезный рост предпринимателя заключается в основном в том, что он может работать еще и по ночам. Многие рассматривают бизнес в первую очередь как возможность объединить хобби и работу, даже экономическая независимость в виде дополнительного или просто высокого дохода играет меньшую роль”.

По словам Мяндла, мечты и желания вовсе не означают реальную смелость и готовность открыть свой бизнес. ”Как выяснилось из нашего исследования, из десяти наемных работников, собирающихся открывать свою фирму, семеро планируют сделать это наряду с основной работой. Такой подход может оказаться нереалистичным, и в начале предпринимательской деятельности часто случается, что наряду с другими проблемами главным препятствием для многих становится именно неготовность к рискам и страх перед неудачей”.