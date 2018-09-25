25.09.2018, 15:14

Исследование: каждый пятый наемный работник в Эстонии хочет стать предпринимателем

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rus.delfi.ee
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Eurod
Foto: Ester Vaitmaa

Согласно результатам финансового мониторинга Kantar Emor, одна пятая часть жителей Эстонии, до сих пор не занимавшихся бизнесом, хотят в ближайшие пять лет стать предпринимателями, надеясь таким образом обрести большую гибкость в организации своего рабочего процесса, а также добиться самореализации и независимости от работодателя, говорится в пресс-релизе.

16% надеются основать свою фирму и 6% хотят стать FIE, но при этом большинство планируют заниматься бизнесом наряду с основной работой. 14% жителей Эстонии уже являются предпринимателями. В то же время среди опрошенных оказалось 24% тех, кто когда-либо создавал свою фирму — это означает, что целых 10% потом по какой-то причине отказались от своего бизнеса.

По словам эксперта Kantar Emor Тауно Мяндла, многие мечтают о самореализации, большей свободе и независимости, что на самом деле может быть всего лишь иллюзией. ”Свобода начинающего и ориентированного на серьезный рост предпринимателя заключается в основном в том, что он может работать еще и по ночам. Многие рассматривают бизнес в первую очередь как возможность объединить хобби и работу, даже экономическая независимость в виде дополнительного или просто высокого дохода играет меньшую роль”.

По словам Мяндла, мечты и желания вовсе не означают реальную смелость и готовность открыть свой бизнес. ”Как выяснилось из нашего исследования, из десяти наемных работников, собирающихся открывать свою фирму, семеро планируют сделать это наряду с основной работой. Такой подход может оказаться нереалистичным, и в начале предпринимательской деятельности часто случается, что наряду с другими проблемами главным препятствием для многих становится именно неготовность к рискам и страх перед неудачей”.

На сегодняшний день нарисовать портрет человека, имеющего свою фирму, довольно легко: среди них больше мужчин, эстонцев по национальности, в возрасте 35-49 лет и имеющих высокий личный доход. Целых 70% опрошенных предпринимателей являлись мужчинами, и четверть из них — неэстонцы. Половина предпринимателей имеет среднее, и 40% — высшее образование.

К сожалению, среди тех, кто был вынужден отказаться от своего бизнеса, значительную часть составляют представители других национальностей, женщины, люди в возрасте и жители Эстонии с низким доходом.

Результаты исследования показали, что дух предпринимательства не распространен среди жителей Эстонии, потому что четыре пятых опрошенных не планируют начинать свой бизнес. Больше всего этому препятствует отсутствие хорошей и перспективной идеи, кроме того, респонденты сомневаются в своих силах, думая, что у них отсутствуют необходимые знания и навыки. Каждый пятый утверждает, что чувствует страх перед излишними рисками, неудачами и отсутствием достаточной финансовой уверенности.

Финансовый мониторинг 2018 — это репрезентативное исследование финансового поведения жителей Эстонии и домохозяйств и их отношения к различным финансовым темам. Выборку исследования составили жители Эстонии в возрасте 18-74 года, в общей сложности в мае этого года были опрошены 1650 человек.

Основные мотивы для занятия предпринимательством

Гибкость в организации своей работы и рабочего времени 62%

Возможность самореализации 55%

Независимость от работодателя 52%

Возможность совмещать хобби и работу 47%

Возможность зарабатывать дополнительный доход 42%

Возможность хорошо зарабатывать 36%

Возможность совмещать работу и личную жизнь 32%

Возможность легче выйти на работу после долгого перерыва 9%

Другая причина 4%

Затрудняюсь ответить 4%

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