Исследование: каждый пятый наемный работник в Эстонии хочет стать предпринимателем

На сегодняшний день нарисовать портрет человека, имеющего свою фирму, довольно легко: среди них больше мужчин, эстонцев по национальности, в возрасте 35-49 лет и имеющих высокий личный доход. Целых 70% опрошенных предпринимателей являлись мужчинами, и четверть из них — неэстонцы. Половина предпринимателей имеет среднее, и 40% — высшее образование.
К сожалению, среди тех, кто был вынужден отказаться от своего бизнеса, значительную часть составляют представители других национальностей, женщины, люди в возрасте и жители Эстонии с низким доходом.
Результаты исследования показали, что дух предпринимательства не распространен среди жителей Эстонии, потому что четыре пятых опрошенных не планируют начинать свой бизнес. Больше всего этому препятствует отсутствие хорошей и перспективной идеи, кроме того, респонденты сомневаются в своих силах, думая, что у них отсутствуют необходимые знания и навыки. Каждый пятый утверждает, что чувствует страх перед излишними рисками, неудачами и отсутствием достаточной финансовой уверенности.
Финансовый мониторинг 2018 — это репрезентативное исследование финансового поведения жителей Эстонии и домохозяйств и их отношения к различным финансовым темам. Выборку исследования составили жители Эстонии в возрасте 18-74 года, в общей сложности в мае этого года были опрошены 1650 человек.
Основные мотивы для занятия предпринимательством
Гибкость в организации своей работы и рабочего времени 62%
Возможность самореализации 55%
Независимость от работодателя 52%
Возможность совмещать хобби и работу 47%
Возможность зарабатывать дополнительный доход 42%
Возможность хорошо зарабатывать 36%
Возможность совмещать работу и личную жизнь 32%
Возможность легче выйти на работу после долгого перерыва 9%
Другая причина 4%
Затрудняюсь ответить 4%