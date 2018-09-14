Исследование: каждый четвертый пользователь лучше будет голым, чем останется без устройств, подключенных к сети

Как выглядит один обычный день вашей жизни? Насколько вы зависимы от интернет-соединения и сможете ли прожить день без подключения к сети? Если ваш ответ ”нет”, вы не одиноки. Оставаться на связи теперь жизненно важно для многих пользователей, особенно когда они находятся в пути. Таким образом, пятая часть респондентов (22%) заявила, что оставаться на связи для них также жизненно важно, как иметь доступ к еде, воде и безопасному укрытию.

Зависимость от устройств и возможностей подключения, которые они обеспечивают, теперь настолько сильны, что потеря смартфона или планшета может быть более болезненной, чем многие другие травматичные случаи. Почти все респонденты (90%) заявили, что будут испытывать стресс, если их устройство будет потеряно или украдено, намного больше, чем если пропустят поезд/самолет (88%), будут вовлеченны в незначительную автомобильную аварию (88%) или заболеют ( 80%).

Более того, люди готовы быть пристыженными или рисковать личной безопасностью, чтобы оставаться подключенными к сети. Например, 26% смотрели в экран своего смартфона при пересечении улицы и 21% делали это, передвигаясь по неизвестной или опасной зоне. Кроме того, каждый пятый чувствует себя голым без подключенного устройства в руке. Это то, что Kaspersky Lab удалось установить в недавнем эксперименте, когда одному беспомощному и голому добровольцу было поручено попытаться найти свою одежду в неизвестном городе, без телефона и всех преимуществ, которые он предоставляет.