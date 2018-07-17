Исследование: катастрофический кадровый кризис достиг пика

Согласно самому обширному мировому исследованию ManpowerGroup, нехватка рабочих рук за последние 12 лет ощущается сейчас наиболее остро, написано в пресс-релизе.
Целых 45 процентов опрошенных работодателей подтвердили, что найти работников с необходимыми навыками сложно, больше всего не хватает специалистов.
Исследование ManpowerGroup, охватившее более 39 000 работодателей из 43 государств, установило, что нехватка квалифицированной рабочей силы по сравнению с прошлым годом резко возросла, при этом проблема больше всего затрагивает именно крупные предприятия (с числом работников более 250), из которых целых 67 процентов испытывают трудности с поиском людей с подходящими умениями и навыками. В то же время среди фирм, в которых работает менее 10 сотрудников, этот показатель составляет 32 процента. Больше всего не хватает сотрудников со специфическими техническими навыками: электриков, механиков, инженеров и IT-специалистов. Каждый четвертый работодатель в рамках исследования отметил, что в этом году набрать сотрудников сложнее, чем в прошлом.