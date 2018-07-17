Исследование: катастрофический кадровый кризис достиг пика

Наибольший дефицит в квалифицированной рабочей силе ощущают в Японии (89%), Румынии (81%) и Тайване (78%). Меньше всего нехватка ощущается в Китае (13%), Ирландии (18%) и Великобритании (19%). Среди ближайших соседей Эстонии дефицит рабочих кадров испытывают 42 процента работодателей Швеции, 45 процентов — Финляндии и 51 процент — Польши.

”Страны Балтии в этом исследовании отдельно не опрашивались, но, у нас схожая ситуация с соседями, — отметил руководитель Manpower в Балтии Хейго Калдра. — Эстонские предприниматели в поисках квалифицированных рабочих рук также находятся в очень затруднительном положении, тем более, что ввозить в Эстонию иностранную рабочую силу, как временную, так и постоянную, по сути, приходится сквозь ”игольное ушко”, то есть государство само создало дополнительные препоны”.

”Основной посыл выводов проведенного исследования — преобразование образовательной системы и постоянное переобучение, по поводу которых бить тревогу должны прежде всего руководители в сфере образования. Помимо знаний и умений образовательная система должна уделять гораздо большее внимание способности адаптироваться и постоянной готовности обучаться новому, поскольку жизненный цикл специальностей становится короче, а требования к одной и той же специальности изменяются. Например, в Эстонии сейчас сложилась ситуация, когда днём с огнём ищутся бухгалтеры с необходимыми навыками, и при этом, по данным государственных исследований, многие бухгалтеры сидят без работы. Из этого можно сделать вывод, что профессиональные навыки не поспевают за временем, но при таких противоречивых обстоятельствах, несомненно, играют роль и другие факторы”, — отметил Калдра.

Предыдущий пик глобального дефицита рабочей силы пришёлся на 2007 год, когда 41 процент работодателей испытывали сложности с поиском сотрудников. Самый низкий показатель за последние 12 лет был зафиксирован год спустя (2008) и составлял 31 процент.