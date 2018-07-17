17.07.2018, 15:50

Исследование: катастрофический кадровый кризис достиг пика

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Harju Elekter. KredEx Krediidikindlustuse eksporditegu
Foto on illustratiivneFoto: Karin Kaljuläte

Согласно самому обширному мировому исследованию ManpowerGroup, нехватка рабочих рук за последние 12 лет ощущается сейчас наиболее остро, написано в пресс-релизе.

Целых 45 процентов опрошенных работодателей подтвердили, что найти работников с необходимыми навыками сложно, больше всего не хватает специалистов.

Исследование ManpowerGroup, охватившее более 39 000 работодателей из 43 государств, установило, что нехватка квалифицированной рабочей силы по сравнению с прошлым годом резко возросла, при этом проблема больше всего затрагивает именно крупные предприятия (с числом работников более 250), из которых целых 67 процентов испытывают трудности с поиском людей с подходящими умениями и навыками. В то же время среди фирм, в которых работает менее 10 сотрудников, этот показатель составляет 32 процента. Больше всего не хватает сотрудников со специфическими техническими навыками: электриков, механиков, инженеров и IT-специалистов. Каждый четвертый работодатель в рамках исследования отметил, что в этом году набрать сотрудников сложнее, чем в прошлом.

Наибольший дефицит в квалифицированной рабочей силе ощущают в Японии (89%), Румынии (81%) и Тайване (78%). Меньше всего нехватка ощущается в Китае (13%), Ирландии (18%) и Великобритании (19%). Среди ближайших соседей Эстонии дефицит рабочих кадров испытывают 42 процента работодателей Швеции, 45 процентов — Финляндии и 51 процент — Польши.

ТОП

”Страны Балтии в этом исследовании отдельно не опрашивались, но, у нас схожая ситуация с соседями, — отметил руководитель Manpower в Балтии Хейго Калдра. — Эстонские предприниматели в поисках квалифицированных рабочих рук также находятся в очень затруднительном положении, тем более, что ввозить в Эстонию иностранную рабочую силу, как временную, так и постоянную, по сути, приходится сквозь ”игольное ушко”, то есть государство само создало дополнительные препоны”.

”Основной посыл выводов проведенного исследования — преобразование образовательной системы и постоянное переобучение, по поводу которых бить тревогу должны прежде всего руководители в сфере образования. Помимо знаний и умений образовательная система должна уделять гораздо большее внимание способности адаптироваться и постоянной готовности обучаться новому, поскольку жизненный цикл специальностей становится короче, а требования к одной и той же специальности изменяются. Например, в Эстонии сейчас сложилась ситуация, когда днём с огнём ищутся бухгалтеры с необходимыми навыками, и при этом, по данным государственных исследований, многие бухгалтеры сидят без работы. Из этого можно сделать вывод, что профессиональные навыки не поспевают за временем, но при таких противоречивых обстоятельствах, несомненно, играют роль и другие факторы”, — отметил Калдра.

Предыдущий пик глобального дефицита рабочей силы пришёлся на 2007 год, когда 41 процент работодателей испытывали сложности с поиском сотрудников. Самый низкий показатель за последние 12 лет был зафиксирован год спустя (2008) и составлял 31 процент.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее



ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Мусор, штрафы за парковку и полнейший хаос. Что осталось после концерта Guns N' Roses

17.07.2018
16 июля на Певческом поле прошел концерт легендарной группы Guns N' Roses, на который пришло около 60 000 человек. Разумеется, после себя они оставили достаточно мусора. И если к утру это все было убрано, то вечером территория выглядела совсем не радужно.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее