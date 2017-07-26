Исследование: июньские продажи телефонов стали рекордными в этом году

Согласно данным GfK Retail & Technology (GFK), в Эстонии за июнь нынешнего года было продано рекордное количество телефонов — 32 100 на общую сумму 8,8 миллиона евро, сообщает Tele2.

По результатам исследования GfK, за первое полугодие в Эстонии было продано 170 800 телефонов — это на 2,1% меньше, чем в прошлом году. Однако в денежном выражении рынок телефонов вырос на 3,7%, достигнув 47,5 миллиона евро.

Как сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма, нынешние розничные продажи пока уступают прошлогодним, но в июне рынок продемонстрировал положительную динамику.

”По статистике GfK, июньские продажи стали рекордными как по количеству, так и по суммарной стоимости проданных телефонов, которая по сравнению с маем-месяцем выросла почти на полмиллиона евро”, — рассказал Сеэма.

”В первом полугодии 2017 года эстонская экономика пошла вверх, показав самые высокие темпы роста в Евросоюзе и достигнув максимума за последние пять лет. Трудовая занятость нашего населения по-прежнему одна из самых высоких в Европе — 66,3%. Продолжает расти и средняя заработная плата — за первый квартал она увеличилась на 5,7%. Жители Эстонии с оптимизмом смотрят в будущее и стали больше тратить на покупки”, — подчеркнул Сеэма.

Эти обстоятельства положительно сказываются на телефонных продажах, причем потребители все чаще отдают предпочтение более дорогой продукции. ”Об улучшении покупательной способности в Эстонии свидетельствует хотя бы тот факт, что у нас все чаще расплачиваются за покупки сразу и реже используют возможность рассрочки”, — добавил он.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2, определенные изменения наблюдаются и в предпочтениях торговых каналов: ”Так, растет доля покупок через интернет — и это касается в первую очередь более дорогих и продвинутых моделей”.

Доля смартфонов в общем объеме реализованных телефонов составила 82%. Всего же в Эстонии было продано 26 450 смартфонов и 5 600 кнопочных телефонов. В структуре продаж Tele2 заметно упрочились позиции Nokia, которая начала поставки своих новых моделей.

”Среди них — первый смартфон на базе операционной системы Android и долгожданный телефон Nokia 3310”, — сообщил Сеэма.

”Продажи кнопочных телефонов, по статистке GfK, держатся на стабильном уровне, и даже чуть пошли вверх, в чем явная заслуга Nokia 3310. Кстати, рост продаж мог бы быть и существеннее, если увеличатся поставки этого телефона”, — отметил К. Сеэма.

По данным GfK, средняя цена покупаемого смартфона выросла за год примерно на 6% и составила 325 евро, в Tele2 — 261 евро. В категории кнопочных телефонов этот разрыв меньше: 37 евро и в Tele2 — 32 евро.