Исследование: инновации, предпринимательство и инвестирование по-прежнему не представляют для молодежи реального интереса

„Уже второй год подряд мы видим все более заметную разницу между намерениями молодых людей и реальными шагами в названных сферах. 70% современных молодых людей копят деньги, но не используют возможности инвестирования для предотвращения обесценивания своих сбережений и увеличения их ценности. Более половины опрошенных задумываются о собственном предприятии, им интересна культура работы стартапов, но до предпринимательства реально доходят только единицы. Благодаря своей новой инициативе #SEBYouthLAB и влогу мы надеемся добавить молодым людям смелости и уверенности в том, что работа в стартапе, создание собственного предприятия и другие современные возможности — это весело, интересно и, конечно, открывает совершенно новые возможности для будущего”, — прокомментировал результаты исследования руководитель инноваций SEB Сийм Леписк.

Для поддержания культуры предпринимательства среди молодежи SEB организует этим летом #SEBYouthLAB — основанную на культуре работы стартапов летнюю практику, целью которой является разработка банковских услуг будущего. Весь процесс работы молодежных стартапов продлится 6 недель и будет освящен соответствующий видео-блогом. Первое видео влога опубликовано 5 июля. Все новые видео проекта будут добавлены в блогосферу SEB, на страницу SEB в сети Facebook, а также в сеть Instagram на IGTV #NooredPangas #SuvegaTegijaks #SuveStartup, #YouthLAB.