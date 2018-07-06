06.07.2018, 16:53

Исследование: инновации, предпринимательство и инвестирование по-прежнему не представляют для молодежи реального интереса


rus.delfi.ee
EST
Исследование: инновации, предпринимательство и инвестирование по-прежнему не представляют для молодежи реального интереса
Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Ежегодное исследование финансовых привычек молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которое SEB проводит уже в 4 раз, по-прежнему показывает низкую активность молодых людей в сфере инноваций, предпринимательства и инвестирования. Исследование, охватившее 512 молодых людей показало, что 70% в принципе не задумываются о предпринимательстве, только 1% реально занимается инвестированием и только 4% занимаются или связаны с реальной предпринимательской деятельностью, говорится в пресс-релизе.

Тем не менее интерес к названным темам находится на высоком уровне. Почти 90% молодых исследуют для себя тему инвестирования, 80% сознательно потребляют информацию о предпринимательстве и стартапах в самых различных каналах, включая домашние страницы местных банков, социальные сети и услуги бизнес-консультантов.

„Уже второй год подряд мы видим все более заметную разницу между намерениями молодых людей и реальными шагами в названных сферах. 70% современных молодых людей копят деньги, но не используют возможности инвестирования для предотвращения обесценивания своих сбережений и увеличения их ценности. Более половины опрошенных задумываются о собственном предприятии, им интересна культура работы стартапов, но до предпринимательства реально доходят только единицы. Благодаря своей новой инициативе #SEBYouthLAB и влогу мы надеемся добавить молодым людям смелости и уверенности в том, что работа в стартапе, создание собственного предприятия и другие современные возможности — это весело, интересно и, конечно, открывает совершенно новые возможности для будущего”, — прокомментировал результаты исследования руководитель инноваций SEB Сийм Леписк.

Для поддержания культуры предпринимательства среди молодежи SEB организует этим летом #SEBYouthLAB — основанную на культуре работы стартапов летнюю практику, целью которой является разработка банковских услуг будущего. Весь процесс работы молодежных стартапов продлится 6 недель и будет освящен соответствующий видео-блогом. Первое видео влога опубликовано 5 июля. Все новые видео проекта будут добавлены в блогосферу SEB, на страницу SEB в сети Facebook, а также в сеть Instagram на IGTV #NooredPangas #SuvegaTegijaks #SuveStartup, #YouthLAB.

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