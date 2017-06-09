Исследование: груза для Rail Baltic хватит

Первичные результаты анализа мультимодального терминала Мууга, проведенного консалтинговой фирмой Civitta и DB Engineering & Consulting GmbH, дочерним предприятием Deutche Bahn, показывают, что на эстонском участке трассы Rail Baltic объемы груза будут больше, чем планировалось в предыдущих исследованиях, сообщила фирма посредством пресс-релиза.

Бо́льшую их часть составляют грузы в Финляндию и обратно. Терминал Мууга также получил высокую оценку как потенциальный международный центр распределения грузов, обслуживающий рынки Скандинавии и северо-западных регионов России.

Цель анализа технологических потребностей и потребностей в помещениях грузового терминала Мууга Rail Baltic заключается в том, чтобы выявить возможные варианты местонахождения терминала, его технологические функции, а также оценить рентабельность. На этапе прогнозирования грузопотока были проанализированы возможные объемы грузов до 2055 года. В рамках этого этапа в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, России и в других регионах Европы были проведены более сотни интервью, изучены более 700 действующих грузопотоков между разными точками, а также произведен масштабный анализ документов.

”Если сравнивать данные анализа грузового терминала Мууга, проведенного Ernst&Young, с первоначальными результатами, можно сказать, что наш взгляд на потенциальные объемы грузов для Rail Baltic намного оптимистичней. Прежде всего в той части, которая касается объемов грузов, идущих из Финляндии, в основном тех, которые перемещаются внутри Европы, вдали от крупных портов на Балтийском и Северном морях. В регионах крупных портов сохраняется жесткая конкуренция, там и сейчас, и в будущем море будет основным конкурентом для Rail Baltic”, — сказал ведущий консультант Civitta Eesti AS Меэлис Нийнепуу.

Исследование показало, что в первые годы после ввода Rail Baltic в эксплуатацию объем груза составит примерно 5 миллионов тонн, из которых примерно 2 миллиона тонн составит груз из Финляндии. Предполагается, что пик объема перевозок придется на 2045-2050 гг., когда, по оценкам, по Rail Baltic будет перемещаться 10 миллионов тонн — примерно половина этого объема придется на Финляндию.

”К этим объемам добавятся и грузы, перемещающиеся в восточно-западном направлении. В этом смысле, у терминала Мууга отличный потенциал — он может стать важным сортировочным пунктом как для Китая-Скандинавии, так и для северо-западных регионов России. Уже сейчас здесь действуют два скандинавских предприятия, которые еженедельно отправляют товары своим норвежским клиентам не из складов Осло, а из Мууга. Появление в Мууга Rail Baltic открывает новые возможности и повышает конкурентоспособность Таллиннского порта как логистического предприятия”, — добавил Нийнепуу.

Исследование выявило несколько значительных трендов: продолжающаяся контейнеризация грузов и перевод грузов, перемещаемых на средние дистанции, с шоссейного транспорта на железную дорогу.

”Промежуточные результаты анализа подтверждают то, что мы слышали на множестве встреч в Финляндии, и то, что показал анализ окупаемости Ernst&Young: груза для Rail Baltic хватит. Очень большой потенциал виден в обслуживании грузопотока между Центральной и Южной Европой, в таких странах как, например, Польша, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Италия. Мы должны действовать разумно, чтобы реализовать этот потенциал”, — сказал руководитель проекта Rail Baltic Estonia OÜ Вайко Эггерт.

Грузовой терминал Мууга, соединяющий порт с Rail Baltic станет самой северной грузовой станцией трассы, что должно гарантировать бесперебойную работу портовой инфраструктуры с имеющейся сейчас сетью дорог и железнодорожной колеи шириной 1520 мм в совокупности с технологиями, чтобы соответствовать потребностям пользователей Rail Baltic. Анализ мультимодального терминала Мууга будет готов и опубликован осенью 2017 года.