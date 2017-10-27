Исследование Google раскрывает, чем занимаются жители Эстонии в интернете

Проведенное KANTAR TNS по заказу Google исследование охватило интернет-пользователей по всему миру, в том числе в Эстонии.

Выяснилось, что 90% пользователей в возрастной категории 16-34 года посещают интернет именно через смартфоны, и в их распоряжении находится в среднем более трех подключенных к сети устройств.

По данным Google Trends, за последние 12 месяцев жители Эстонии чаще всего искали в поисковике facebook, google, delfi, translate, tallinn. Из картинок чаще всего искали eesti, tallinn, translate, google, happy birthday.

Исследование показывает, что 82% эстонцев используют интернет регулярно в личных целях, что идентично глобальным показателям. Самыми активными пользователями являются 25-34 и 35-44-летние (21% и 20% от всего количества пользователей соответственно).

На настоящий момент каждый житель Эстонии располагает в среднем 2,6 устройств, позволяющих выходить в сеть. Глобальный показатель составляет 2,9. У среднего 16-34-летнего эстонского пользователя более трех подключаемых к сети устройств.

Также исследование показывает, что часто эстонцы ищут информацию во время движения. Более 60% всех людей пользуются смартфоном и более 60% всех пользователей интернета используют интернет именно в смартфоне. Эти показатели ежегодно неуклонно растут. 90% пользователей в возрастной категории 16-34 лет посещают интернет при помощи смартфона.

Кроме того выяснилось, что эстонцы все чаще сидят в интернете во время просмотра телевизора (60% в категории 16-44).

90% эстонских пользователей ищут в интернете информацию, около 75% выполняют свои обязанности, более 50% — используют сеть для развлечения, более 30% — помогают другим людям, направляя их через интернет, и более 15% скачивают контент.

Интернет-поведение эстонцев в общих чертах отвечает общемировым тенденциями.

Как минимум раз в месяц 75% пользователей ищут в сети информацию о товарах и услугах, более 70% пользуются картами для установления своего местонахождения или маршрута и более 75% совершают покупки.

Самыми популярными видами деятельности в сети являются использование поисковых систем (более 90%), социальных сетей (более 70%) и просмотр видео (более 80%).