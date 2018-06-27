27.06.2018, 18:34

Исследование: финская медицина лучшая в мире


rus.delfi.ee
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Haava sidumine
Haava sidumineFoto: Tiit Blaat

Научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, согласно которым качество медицинского обслуживания и соблюдение законов в Финляндии занимают лидирующие позиции, передает Yle.

Качество и результаты финского здравоохранения, согласно крупному международному исследованию, являются лучшими в мире. При этом расходы ниже аналогичных в других странах. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, по которым качество медицинского обслуживания и соблюдение законов Швейцарии, Исландии и Финляндии занимают лидирующие позиции во всем мире.

Лечение является самым дорогим в США, однако по качеству и доступности Штаты находятся на 29 позиции.

Согласно материалам исследования, лучшее использование выделенных на здравоохранение денег достигается в том случае, если руководство и управление финансированием и системой медобслуживания должным образом обеспечиваются как на местном, та и на государственном уровнях.

В Финляндии стоимость медицинского обслуживания на человека обходится бюджету в 3300 долларов в год, что на 10 % меньше, чем в Исландии и на 40 % — в Швейцарии.

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