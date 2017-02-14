Исследование: эстонский потребитель по-прежнему ценит местные продукты

Проведенные Институтом конъюнктуры исследования показали, что жители Эстонии ходят с магазин реже, чем десять лет назад, а выбрасывают еду лишь немногие, пишет Maaleht.

В прошлом году эстонские продукты составили 65% оборота крупных сетей розничной торговли. 74% потребителей предпочитают продукцию местного производства, хотя отличить местный товар от импортного не всегда легко.

”С постоянной глобализацией цепи пищевой промышленности при покупке еды все труднее определить ее страну ее происхождения. Сырье и готовая продукция движется между странами, у многих наших предприятий есть дочерние или материнские фирмы за границей”, — отметила директор института Марье Йозинг.

”Несомненно, все стороны заинтересованы в том, чтобы потребитель получил максимально точную информацию относительно происхождения товара и смог сделать осознанный выбор”, — сказала она.

Читать еще

Самый большой ассортимент местного товара, по результатам исследований, наблюдался в магазинах Selver, самый скудный — в Maxima.

Самая большая доля местной продукции отмечается в таких категориях товара, как сосиски (96%), хлеб (95%) и молоко (91%). Расширился и ассортимент экологической продукции эстонского производства, достигнув в 2016 году 1409 наименований.

В качестве главных причин, по которым потребители выбирают местную продукцию, называются ее свежесть, надежность, привычный вкус, полезность и стабильное качество. Экологически чистую продукцию регулярно потребляет 8% населения. 81% респондентов закупаются в обычном в магазине, на рынок ходят лишь за определенным продуктами (ягоды, рыба, мясо, мед).