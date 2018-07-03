03.07.2018, 19:03

Исследование: эстонские предприятия инвестируют скорее в оборудование, чем в людей

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Neste Porvoo kütusetehas
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Исследование, проведенное по заказу Центра мониторинга развития, показало, что в послекризисные годы рост производительности в Эстонии замедлился. По сравнению с Северными странами, Эстонию характеризует чрезмерное инвестирование в оборудование на фоне недостаточного инвестирования в людей и научную и исследовательскую деятельность.

Рост производительности в Эстонии замедлился. В период с 2009 по 2016 год он составил лишь 2%. Это значительно ниже соответствующего показателя в период с 2001 по 2007 год — тогда рост производительности достигал 6%. Тенденция снижения присутствует и в сравнении с другими европейскими государствами. Например, более высокого роста производительности в послекризисные годы достигли Литва, Ирландия, Венгрия, Турция, Словакия, Болгария, Польша и Румыния. В 2016 году ВВП на душу населения в Эстонии был на уровне 75% среднего показателя по ЕС. В то же время, часовая производительность составляла лишь 63% от среднего по ЕС.

ТОП

Исследование, которое под руководством профессора Кадри Мяннасоо провели научные сотрудники Таллиннского технического университета, показало, что эстонские предприятия инвестируют в оборудование активнее, чем предприятия других государств-членов ЕС. Инвестиции в обучение сотрудников, развитие процессов управления, программное обеспечение и научную и исследовательскую деятельность составляют меньшую часть по сравнению с другими странами.

”69% инвестиций эстонских предприятий направлены на закупку технического оснащения и оборудования, земли и строений. Инвестиции в нематериальные активы и поддержку инноваций составляют менее трети”, — отметила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль, которая курирует проект исследования производительности. Страны Западной Европы, отличающиеся высокой производительностью, инвестируют в значительной степени именно в нематериальные активы. Например, в 2016 году доля соответствующих инвестиций в Голландии составила 41%, в Дании — 42% и в Финляндии — 37%.

Инвестиции по-разному влияют на производительность, отмечают ученые. ”На более ранних этапах развития экономики инвестиции в оборудование и технологии стимулируют рост. На последующих этапах толчок к развитию дают знания и навыки работников. При достижении более высокой фазы развития рост обеспечивают инновации, в основе которых лежит научная и исследовательская деятельность”, — пояснила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль.

Авторы исследования разработали уникальную модель повышения эффективности, позволяющую выйти на более высокие позиции в цепочке создания стоимости на международном уровне. Согласно данной модели, чем выше соответствующая позиция предприятия, тем более долгосрочной и диверсифицированной становится модель финансирования.

Профессор экономики Таллиннского технического университета Кадри Мяннасоо отметила, что приоритетом для Эстонии является более активное создание дополнительной стоимости. Этому способствуют стабильное инвестирование в ”умную” экономику и общество. ”До сих пор Эстония обходила конкурентов при помощи быстрого переключения скоростей и умелых маневров. Чтобы догнать лидеров, ушедших далеко вперед, необходимо ставить высокие цели и брать достаточную скорость, не теряя темпа”, — отметила Мяннасоо.

Согласно результатам исследования, эстонские предприятия обращают внимание на производительность, но не считают ее рост приоритетом. ”Упор делается на потребности имеющихся клиентов. Изучению сегодняшних и будущих рынков не придается большого значения. В структуре капиталовложения доминируют объемные инвестиции в основные активы, решения по которым принимают менеджеры среднего звена. С точки зрения инноваций, основное внимание уделяется инновационным процессам, а также усовершенствованию продукции по запросу клиентов”, — отметила Мяннасоо. Анализ примеров из практики показал, что персонал признается важным элементом бизнес-модели. В то же время, в качестве рабочей силы он рассматривается как часть производственной составляющей, а не как носитель знаний и навыков.

Чрезмерное инвестирование в материальные активы может усугубить и налоговая система, которая поощряет вложение капитала, дополнительно обременяет человеческий ресурс (высокие налоги на рабочую силу) и не способствует развитию научной и исследовательской деятельности.

Центр мониторинга развития проводит проект исследования развития производительности. Цель исследования — оценить перспективы роста добавочной стоимости и определить возможные источники роста производительности на ближайшие 10–15 лет. Авторами исследования ”Приведут ли инвестиции предприятий к повышению производительности?” являются научные сотрудники Таллиннского технического университета Кади Мяннасоо, Майт Рунги, Хейли Хейн, Ааро Хазак и Хелери Тасане. Проект исследования будет завершен осенью текущего года.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Предприниматель — о субботней стрельбе: я не знал о возможных проблемах с наркотиками у моего сына

03.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а позже по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее

Призыв читателя: не закрывайте глаза на домашнее насилие! Печальная история одной девушки

03.07.2018
В июне департамент полиции и погранохраны проводит акцию “А я не боюсь вмешаться”. Это акция посвящена насилию, а именно против него. Сотрудники полиции просят сообщать о насилии в семье, а также не проходить мимо, если вы стали свидетелем насилия. В этой статье пойдет речь о девушке, которая в детстве пережила трагедию.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

03.07.2018
Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ