Исследование: эстонские предприятия инвестируют скорее в оборудование, чем в людей

Рост производительности в Эстонии замедлился. В период с 2009 по 2016 год он составил лишь 2%. Это значительно ниже соответствующего показателя в период с 2001 по 2007 год — тогда рост производительности достигал 6%. Тенденция снижения присутствует и в сравнении с другими европейскими государствами. Например, более высокого роста производительности в послекризисные годы достигли Литва, Ирландия, Венгрия, Турция, Словакия, Болгария, Польша и Румыния. В 2016 году ВВП на душу населения в Эстонии был на уровне 75% среднего показателя по ЕС. В то же время, часовая производительность составляла лишь 63% от среднего по ЕС.

Исследование, которое под руководством профессора Кадри Мяннасоо провели научные сотрудники Таллиннского технического университета, показало, что эстонские предприятия инвестируют в оборудование активнее, чем предприятия других государств-членов ЕС. Инвестиции в обучение сотрудников, развитие процессов управления, программное обеспечение и научную и исследовательскую деятельность составляют меньшую часть по сравнению с другими странами.

”69% инвестиций эстонских предприятий направлены на закупку технического оснащения и оборудования, земли и строений. Инвестиции в нематериальные активы и поддержку инноваций составляют менее трети”, — отметила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль, которая курирует проект исследования производительности. Страны Западной Европы, отличающиеся высокой производительностью, инвестируют в значительной степени именно в нематериальные активы. Например, в 2016 году доля соответствующих инвестиций в Голландии составила 41%, в Дании — 42% и в Финляндии — 37%.

Инвестиции по-разному влияют на производительность, отмечают ученые. ”На более ранних этапах развития экономики инвестиции в оборудование и технологии стимулируют рост. На последующих этапах толчок к развитию дают знания и навыки работников. При достижении более высокой фазы развития рост обеспечивают инновации, в основе которых лежит научная и исследовательская деятельность”, — пояснила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль.

Авторы исследования разработали уникальную модель повышения эффективности, позволяющую выйти на более высокие позиции в цепочке создания стоимости на международном уровне. Согласно данной модели, чем выше соответствующая позиция предприятия, тем более долгосрочной и диверсифицированной становится модель финансирования.

Профессор экономики Таллиннского технического университета Кадри Мяннасоо отметила, что приоритетом для Эстонии является более активное создание дополнительной стоимости. Этому способствуют стабильное инвестирование в ”умную” экономику и общество. ”До сих пор Эстония обходила конкурентов при помощи быстрого переключения скоростей и умелых маневров. Чтобы догнать лидеров, ушедших далеко вперед, необходимо ставить высокие цели и брать достаточную скорость, не теряя темпа”, — отметила Мяннасоо.