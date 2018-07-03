Исследование, проведенное по заказу Центра мониторинга развития, показало, что в послекризисные годы рост производительности в Эстонии замедлился. По сравнению с Северными странами, Эстонию характеризует чрезмерное инвестирование в оборудование на фоне недостаточного инвестирования в людей и научную и исследовательскую деятельность.
Исследование: эстонские предприятия инвестируют скорее в оборудование, чем в людей(2)
Рост производительности в Эстонии замедлился. В период с 2009 по 2016 год он составил лишь 2%. Это значительно ниже соответствующего показателя в период с 2001 по 2007 год — тогда рост производительности достигал 6%. Тенденция снижения присутствует и в сравнении с другими европейскими государствами. Например, более высокого роста производительности в послекризисные годы достигли Литва, Ирландия, Венгрия, Турция, Словакия, Болгария, Польша и Румыния. В 2016 году ВВП на душу населения в Эстонии был на уровне 75% среднего показателя по ЕС. В то же время, часовая производительность составляла лишь 63% от среднего по ЕС.
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Исследование, которое под руководством профессора Кадри Мяннасоо провели научные сотрудники Таллиннского технического университета, показало, что эстонские предприятия инвестируют в оборудование активнее, чем предприятия других государств-членов ЕС. Инвестиции в обучение сотрудников, развитие процессов управления, программное обеспечение и научную и исследовательскую деятельность составляют меньшую часть по сравнению с другими странами.
”69% инвестиций эстонских предприятий направлены на закупку технического оснащения и оборудования, земли и строений. Инвестиции в нематериальные активы и поддержку инноваций составляют менее трети”, — отметила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль, которая курирует проект исследования производительности. Страны Западной Европы, отличающиеся высокой производительностью, инвестируют в значительной степени именно в нематериальные активы. Например, в 2016 году доля соответствующих инвестиций в Голландии составила 41%, в Дании — 42% и в Финляндии — 37%.
Инвестиции по-разному влияют на производительность, отмечают ученые. ”На более ранних этапах развития экономики инвестиции в оборудование и технологии стимулируют рост. На последующих этапах толчок к развитию дают знания и навыки работников. При достижении более высокой фазы развития рост обеспечивают инновации, в основе которых лежит научная и исследовательская деятельность”, — пояснила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль.
Авторы исследования разработали уникальную модель повышения эффективности, позволяющую выйти на более высокие позиции в цепочке создания стоимости на международном уровне. Согласно данной модели, чем выше соответствующая позиция предприятия, тем более долгосрочной и диверсифицированной становится модель финансирования.
Профессор экономики Таллиннского технического университета Кадри Мяннасоо отметила, что приоритетом для Эстонии является более активное создание дополнительной стоимости. Этому способствуют стабильное инвестирование в ”умную” экономику и общество. ”До сих пор Эстония обходила конкурентов при помощи быстрого переключения скоростей и умелых маневров. Чтобы догнать лидеров, ушедших далеко вперед, необходимо ставить высокие цели и брать достаточную скорость, не теряя темпа”, — отметила Мяннасоо.
Согласно результатам исследования, эстонские предприятия обращают внимание на производительность, но не считают ее рост приоритетом. ”Упор делается на потребности имеющихся клиентов. Изучению сегодняшних и будущих рынков не придается большого значения. В структуре капиталовложения доминируют объемные инвестиции в основные активы, решения по которым принимают менеджеры среднего звена. С точки зрения инноваций, основное внимание уделяется инновационным процессам, а также усовершенствованию продукции по запросу клиентов”, — отметила Мяннасоо. Анализ примеров из практики показал, что персонал признается важным элементом бизнес-модели. В то же время, в качестве рабочей силы он рассматривается как часть производственной составляющей, а не как носитель знаний и навыков.
Чрезмерное инвестирование в материальные активы может усугубить и налоговая система, которая поощряет вложение капитала, дополнительно обременяет человеческий ресурс (высокие налоги на рабочую силу) и не способствует развитию научной и исследовательской деятельности.
Центр мониторинга развития проводит проект исследования развития производительности. Цель исследования — оценить перспективы роста добавочной стоимости и определить возможные источники роста производительности на ближайшие 10–15 лет. Авторами исследования ”Приведут ли инвестиции предприятий к повышению производительности?” являются научные сотрудники Таллиннского технического университета Кади Мяннасоо, Майт Рунги, Хейли Хейн, Ааро Хазак и Хелери Тасане. Проект исследования будет завершен осенью текущего года.