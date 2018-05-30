30.05.2018, 16:08

Исследование: эстонские бренды теряют свои позиции. Что случилось?

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rus.delfi.ee
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See pole nuttev siil ega oksendav kilpkonn. Tegu on platvormiga, millele saab infot kanda.
See pole nuttev siil ega oksendav kilpkonn. Tegu on platvormiga, millele saab infot kanda.Foto: Andres Putting

Фирма Kantar Emor составила очередной рейтинг наиболее любимых торговых марок, и в первую десятку во всех трех странах Балтии вошли как YouTube, Google и Swedbank, так и Maxima. Отечественным брендам приходится покинуть рейтинг, но эстонские торговые марки являются исключением.

В Латвии ни один местный бренд не вошел в ТОП-10, в Литве — только Maxima. При этом в Эстонии первое место занял Kalev, за которым следует YouTube, потом ERR и Selver, а на седьмом месте — Farmi.

Три всемирно известных бренда — Facebook, YouTube и Google — показали разные результаты во всех странах Балтии. В Эстонии Facebook занимает десятое место, в Литве — первое, а в Латвии он вообще не вошел в десятку. Бренд Google занимает как в Эстонии, так и в Литве пятое место, а в Латвии — третье. Их дочернее предприятие YouTube в Эстонии второе, в Литве третье, а в Латвии — седьмое. Так что можно сделать вывод, что Google и YouTube любят во всех трех странах Балтии, а насчет Facebook мнения расходятся. Вряд ли причиной тому является непопулярность Facebook, скорее, связанные с предприятием скандалы, потому что опрос Kantar Emor касался именно приятности бренда.

ТОП

”В Эстонии в первую десятку входят 4 всемирных бренда, в Латвии 6, а в Литве 7, если считать Lidl всемирным брендом”, — сказал эксперт Kantar Emor Айвар Воог. ”Мы провели первое исследования по сравнительной методике в 2009-м году, и тогда в ТОП-10 входили всего две всемирных торговых марки — Nokia и Nike, перевес был на стороне местных брендов. Но с начала этого десятилетия местным торговым маркам становится все сложнее конкурировать с международными брендами, но эстонские маркетологи хорошо справляются с этой задачей”.

В Латвии последние четыре года первое место занимает Swedbank. Долгое время занимавшее второе или третье место предприятие Laima потеряла свои позиции и в этот раз не вошла в десятку. Латвия отличается от других стран любовью к технологическим брендам — Samsung, Apple и Audi.

В Литве в последние четыре года любимым брендом был Google или Facebook. Вышедший всего пару лет назад на рынок в Литве Lidl в этом году занял второе место, опередив Maxima. В прошлом году Lidl был на седьмом месте, что указывает на очень удачное начало деятельности на местном рынке.

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