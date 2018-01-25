25.01.2018, 14:32

Исследование: эстоноземельцы живут от зарплаты к зарплате и не имеют достаточного количества сбережений

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rus.delfi.ee
EST
Исследование: эстоноземельцы живут от зарплаты к зарплате и не имеют достаточного количества сбережений
Foto: Andres Putting

Согласно исследованиям финансового поведения жителей Эстонии за прошлый год, проведенным Swedbank, многие эстоноземельцы живут от зарплаты к зарплате и не располагают достаточным количеством сбережений.

Отмечается, что большинство семей имеют сбережения, но они слишком малы, чтобы обеспечить сохранность нынешнего уровня жизни на протяжении достаточно длительного времени в случае прекращения поступления доходов. Четверть семей либо вообще не располагают сбережениями, либо их сбережения столь малы, что не смогут покрыть расходы за один месяц. При потере доходов в течение 1-2 месяца продержалось бы 32% семей, в течение 3-6 месяцев — 23% семей.

39% семей в течение последних 12 месяцев сталкивались с ситуацией, когда доходы семьи не покрывали всех повседневных расходов.

92% семей следят за тем, чтобы расходы не выходили за рамки бюджета, 57% ведет финансовый расчет по памяти.

42% жителей Эстонии за последний год наряду с основным доходом, получали дополнительный.

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