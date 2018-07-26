26.07.2018, 18:00

Исследование: эстоноземельцы живут от зарплаты до зарплаты и не имеют достаточных сбережений

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rus.delfi.ee
EST
Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

У 36 процентов жителей Эстонии зарплата заканчивается раньше, чем поступает следующая, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного фирмой Faktum-Ariko.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала руководитель Информационного центра финансовых дел частных лиц Swedbank Кати Воометс:

”По результатам исследований Информационного центра финансовых дел частных лиц Swedbank в финансовом поведении жителей Эстонии вырисовывается следующая картина: эстонцы живут, скорее, от зарплаты до зарплаты, не имеют достаточных сбережений, организуют свои денежные дела, только держа их в голове, и помимо основного дохода имеют дополнительный. 92 процента семей в Эстонии следят за тем, чтобы расходы не превышали регулярный доход, то есть, планируют свои финансовые дела.

За последние 12 месяцев у 39 процентов семей бывали ситуации, когда доходы семьи не могли покрыть расходы на повседневные нужды. Трудности с повседневными расходами, в основном, испытывали семьи с детьми и с маленькими доходами. В случае финансовых проблем семьи справлялись, как правило, с помощью экономии и сокращения расходов, используя накопления или оставляя некоторые счета неоплаченными до поступления денег. И только затем следовало одалживание денег у родственников и друзей или поиск лучших возможностей заработка. Немногие семьи для облегчения трудной финансовой ситуации брали быстрые кредиты.

42 процента жителей Эстонии за последний год имели дополнительный доход вдобавок к основному. Самые популярные способы подзаработать — это оказание различных услуг на основе фриланса. Наиболее распространенные из них — это создание вебсайтов, перевод текстов, музыкальные выступления, фотографирование и работы по дому (уборка, ремонтные работы, услуги няни и т. д.)”

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