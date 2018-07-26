Исследование: эстоноземельцы живут от зарплаты до зарплаты и не имеют достаточных сбережений

За последние 12 месяцев у 39 процентов семей бывали ситуации, когда доходы семьи не могли покрыть расходы на повседневные нужды. Трудности с повседневными расходами, в основном, испытывали семьи с детьми и с маленькими доходами. В случае финансовых проблем семьи справлялись, как правило, с помощью экономии и сокращения расходов, используя накопления или оставляя некоторые счета неоплаченными до поступления денег. И только затем следовало одалживание денег у родственников и друзей или поиск лучших возможностей заработка. Немногие семьи для облегчения трудной финансовой ситуации брали быстрые кредиты.

42 процента жителей Эстонии за последний год имели дополнительный доход вдобавок к основному. Самые популярные способы подзаработать — это оказание различных услуг на основе фриланса. Наиболее распространенные из них — это создание вебсайтов, перевод текстов, музыкальные выступления, фотографирование и работы по дому (уборка, ремонтные работы, услуги няни и т. д.)”